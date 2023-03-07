Найбільш передчасно народжені близнюки. Як це можливо на 22 тижні вагітності?

Макс Маца

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Guinness

Канадських брата і сестру, народжених на 22 тижні вагітності, зареєстрували у Книзі рекордів Гіннеса як найбільш передчасно народжених близнюків у світі.

Адія та Адріал Надараджа народилися на 126 днів раніше терміну. Попередній рекорд був 125 днів, який встановили у 2018 році близнюки в американському штаті Айова.

Якби діти народилися хоча б на одну годину раніше ніж 22 тижні, у лікарні навіть не намагалися б врятувати їхнє життя, кажуть у Книзі рекордів.

Доношена вагітність зазвичай становить 40 тижнів, а ці малюки народилися на 18 тижнів раніше.

Їхня мати Шакіна Раджендрам розповіла, що у неї перейми, коли вона була вагітна 21 тиждень і п'ять днів, й лікарі сказали їй, що діти "нежиттєздатні" і мають "0% шансів вижити".

Це була її друга вагітність. Попередня завершилася викиднем лише кілька місяців тому, в тій же лікарні в Онтаріо.

Автор фото, Guinness

Батько Кевін Надараджа розповів, що в лікарні їм сказали, що не зможуть допомогти з такою ранньою вагітністю, тому він не спав усю ніч і молився зі сльозами на очах.

Більшість лікарень не намагаються врятувати дітей, народжених раніше 24-26 тижнів. Але, на щастя, пара змогла поїхати до лікарні Маунт-Сінай у Торонто, де є спеціалізоване відділення інтенсивної терапії новонароджених.

На другий день перейм Раджендрам - у якої тоді був 21 тиждень і шість днів вагітності - сказали, що якщо діти народяться хоча б за кілька хвилин до 22 тижнів, їх залишать помирати.

Попри сильну кровотечу, вона сказала, що робила все можливе, щоб "утримати дітей" ще кілька годин.

Через 15 хвилин після півночі у неї відійшли води. Менш ніж через дві години після 22 тижнів в утробі матері діти народилися.

Адії та Адріалу вже виповнився один рік, хоча після народження вони мали серйозні медичні проблеми.

"Ми багато разів бачили, як немовлята мало не вмирали на наших очах", - розповіла Раджендрам. Зараз брат і сестра почуваються чудово, хоч і перебувають під пильним наглядом лікарів.

Найбільш передчасно народженою дитиною в історії був Кертіс Мінс з Алабами, який народився на терміні 21 тиждень і один день.

Автор фото, Guinness