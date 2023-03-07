"Не відходити і посилюватись". Навіщо Україна продовжує битву за Бахмут

1 година тому

Україна продовжить оборону Бахмуту на Донеччині. На цьому наполягає військове керівництво, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, 6 березня питання Бахмуту, за який тривають кровопролитні бої, обговорювали на ставці головнокомандувача. Зокрема, президент заперечив повідомлення, що з'явилися у пресі, начебто головнокомандувач Валерій Залужний просив вивести українські війська з міста.

"Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на ставці я прямо поставив питання і командувачу "Хортиці" генералу Сирському і головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Інших позицій не було", - наголосив Зеленський.

Відтак президент пообіцяв знайти додаткові сили для Бахмуту. Крім того, він заперечив, що подальша оборона по суті зруйнованого міста не має сенсу.

"Ми знищуємо окупанта всюди - всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас", - підкреслив Зеленський.

Джерело BBC News Україна, близьке до військового керівництва, стверджує, що, за словами Залужного, в Бахмуті достатньо засобів та людей, аби утримувати контроль над містом. Туди стягнули достатньо зброї, а головний виклик - брак підготовлених кадрових військових.

За словами співрозмовника, Залужний ніколи не просив Зеленського про тактичний відвід військ з міста.

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Як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, оборона Бахмуту "досягла своїх цілей на 1000%".

"Військові реалізували задум щодо знищення основного боєздатного угруповання противника з одного боку та забезпечили можливість підготовки та навчання десяткам тисяч українських військових для підготовки контрнаступу з іншого", - повідомив він.

"Навіть якщо військовим керівництвом у якийсь момент буде ухвалено рішення про відхід на вигідніші позиції, кейс захисту Бахмута буде великим стратегічним успіхом для збройних сил України як фундамент майбутньої перемоги", - додав Подоляк.

Удар по елітних силах ПВК "Вагнер"

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у традиційному зведенні зазначають, що Бахмут не є важливим ні в оперативному, ні в стратегічному плані, але боротьба за нього стала принциповою.

"ПВК "Вагнер" як і раніше, ймовірно, використовує ув'язнених для операцій у Бахмуті, хоча й набагато більш обмеженою мірою, ніж у попередні місяці, через величезні втрати, завдані новобранцями під час лобових атак. Але тепер "Вагнер" кинув у бій і своїх найкращих солдатів, і саме їх знищують разом із новобранцями", - зазначає ISW.

Бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили ПВК "Вагнер", а її засновник Євген Пригожин, судячи з його недавніх заяв, мабуть, побоюється, що міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця "Вагнера", вважають аналітики.

"Серйозна деградація або знищення елітних бойових сил ПВК "Вагнер" матиме позитивні наслідки за межами поля бою. Завдання серйозної шкоди впливу та репутації Пригожина, одного з найрадикальніших російських націоналістів, було б важливим досягненням з погляду довгострокових перспектив відновлення здорового глузду в Росії", - йдеться у зведенні ISW.