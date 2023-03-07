Євробачення: українським біженцям дадуть акційні квитки. Як їх отримати?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уболівальників пісенного конкурсу в Ліверпулі очікують з усією Європи та з-за її меж

У вівторок о 14.00 за Києвом почався продаж квитків на Євробачення. 3000 квитків за акційною ціною можуть придбати українські біженці в Британії.

Шанувальники популярного конкурсу, фінал якого відбудеться у травні в Ліверпулі, можуть купити квитки на гранд-фінал і два півфінали, а також на шість генеральних репетицій шоу.

Ціни коливаються від 90 (приблизно 108 дол. США) до 290 фунтів стерлінгів (348 дол. США) на півфінали 9 і 11 травня та від 160 (190 дол. США) до 380 фунтів стерлінгів (450 дол. США) на фінал 13 травня.

Як купити квитки на Євробачення?

Для цього необхідно зареєструвати обліковий запис на сайті Ticketmaster UK - незалежно від країни, у якій купуються квитки. Вони доступні лише на цьому сайті.

Користувачі можуть купувати квитки лише на одне шоу за раз.

Після початку продажу почали з'являтися повідомлення, що на користувачам доводиться чекати у довгій черзі на сайті Ticketmaster.

Деякі квитки вже з'явилися на вторинних сайтах продажу квитків, як-от Viagogo, де їхня ціна підскочила до 9000 фунтів стерлінгів.

Уболівальників попереджають не купувати квитки у неофіційних посередників, адже вони можуть бути несправжніми.

Скільки коштують квитки на Євробачення?

Квиток на репетицію коштує від £30 до £280. Репетиція - це повний прогін телевізійної трансляції, під час якої виконавці виступають наживо на арені.

Для кожного телешоу в прямому ефірі є два попередніх перегляду: один напередодні ввечері, а другий - у другій половині дня самого ефіру.

На півфінали вартість квитка становить від £90 до £290 фунтів стерлінгів і на гранд-фінал - від £160 до £380 фунтів стерлінгів.

Заявку на отримання квитків можуть подати українці, які перебувають у Великій Британії за програмами Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme. Квитки продаватимуться на всі дев'ять концертів шоу.

Квиток для переміщених осіб коштуватиме £20 (24 дол. США). Квитки за спеціальною ціною не продаватимуться на офіційному сайті, інформація про те, як їх придбати, з'явиться пізніше на сайті британського уряду.

Скільки всього квитків ?

Підпис до фото, Макет того, як виглядатиме сцена M&S Bank Arena у Ліверпулі, де пройде Євробачення

Кожен показ зможуть відвідати понад шість тисяч людей.

M&S Bank Arena у Ліверпулі вміщає 11 000 глядачів, але кількість квитків у продажу на кожне шоу менша через вимоги до такої масштабної телевізійної трансляції.

Півфінали та гранд-фінал також транслюватимуться на телебаченні та радіо BBC із широким висвітленням онлайн.

У Ліверпулі також буде багато чого відбуватися за межами арени. З 1 травня пройде двотижневий культурний фестиваль із вуличним парадом підводних човнів, рейвом, який одночасно відбудеться у Києві, і концертом "Євробачення" просто неба.

Автор фото, Liverpool City Council Підпис до фото, Офіційна фанзона Євробачення буде розташоване на бульварі Пір-Хед у Ліверпулі

Поруч з ареною буде влаштовано Eurovision Village - офіційну фан-зона на 25 тисяч місць.

Шанувальники зможуть дивитися шоу на великих екранах, а деякі виконавці виступатимуть на сцені протягом тижня.

Великі екрани та концертні майданчики будуть встановлені по всьому місту.

Україну на конкурсі представить електронний дует TVORCHI, чия композиція Heart of Steel отримала 9 балів від суддів та 10 від глядачів під час національного відбору.

Історія гурту TVORCHI почалася у Тернополі. Саме там познайомилися учасники проєкту - Андрій Гуцуляк та Джефрі Кенні, які вчилися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету.

Тут можна подивитися інтерв'ю з учасниками гурту.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Учасника від Великої Британії поки що не назвали. Ходять чутки, що наступного тижня буде розкрито його особу.