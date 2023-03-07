Алігатора, якого 20 років тому викрали з зоопарку, знайшли на задньому дворику

Макс Матца

BBC News

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Texas Game Warden Підпис до фото, Тварину викрали, вочевидь, коли вона була дитинчам або навіть ще не вилупилася з яйця

Алігатора, якого, як вважають, викрали із зоопарку Техасу 20 років тому, нещодавно нарешті повернули. Тварину виявили на задньому дворику будинку неподалік від зоопарку.

За словами чиновників, рептилію 2,5 метра завдовжки на прізвисько Тева, ймовірно, вкрала людина, яка працювала волонтером у зоопарку "Світ тварин і зміїна ферма".

У п'ятницю алігатора виявив неподалік Остіна техаський мисливський наглядач, а у понеділок він повернув його до зоопарку в Нью-Браунфелсі.

"З алігаторів не виходять хороші домашні тварини", - заявили у Департаменті парків і дикої природи Техасу. Тварину вочевидь забрали, коли вона була дитинчам або навіть ще не вилупилася з яйця.

Чиновники кажуть, що Теву тримали на задньому дворику "багато років" - приблизно за 80 км від зоопарку. У власника будинку не було необхідних дозволів на зберігання рептилії, тому її конфіскували.

На особу, ім'я якої не називають, складено два протоколи.

У зоопарку опублікували відео, в якому зазначено, що Теву знайомлять з іншими алігаторами, і вона доживе своє життя у парку тварин.