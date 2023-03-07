Україна і Росія провели новий обмін полоненими. Кого звільнили

1 година тому

Автор фото, Омбудсман України

7 березня відбувся новий великий обмін полоненими між Україною та Росією. Про нього повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Внаслідок обміну додому повернули 130 військових - 126 чоловіків та чотирьох жінок.

"Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі". Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку", - уточнив Єрмак.

Він також додав, що більшість із тих, кого повернули, мають важкі поранення.

Автор фото, Андрій Єрмак

Проведення обміну також підтвердив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Він уточнив, що серед звільнених - 45 військовослужбовців ЗСУ, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 військовослужбовець Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки, додав Лубінець.

Автор фото, КШППВ

Своєю чергою, міноборони Росії повідомило про повернення 90 військових, передає агенція "РИА Новости".

Це вже четвертий обмін полоненими від початку 2023 року.

Попередній великий обмін відбувся 16 лютого. Тоді звільнили 101 людину - 100 військових та одного цивільного.

Автор фото, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Підпис до фото, Звільнені внаслідок обміну 16 лютого

Перед цим був обмін 4 лютого - тоді додому повернули 116 людей, зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку. Ще 50 людей Україна повернула 8 січня.

Під час останнього великого обміну минулого року, який відбувся 31 грудня, Україна повернула 140 полонених.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1993 людини.