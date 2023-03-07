У Єгипті знайшли "усміхненого сфінкса" з обличчям імператора Клавдія

32 хвилин(и) тому

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У стародавньому храмі на півдні Єгипту археологи виявили статую усміхненого сфінкса, який рисами обличчя нагадує римського імператора Клавдія, повідомляє міністерство старожитностей країни.

Знахідку зробили неподалік храму богині неба Хатхор - одного з давньоєгипетських святилищ, що добре збереглися. Воно розташоване в провінції Кена, приблизно за 450 км на південь від Каїра.

Дивовижна схожість вапнякового сфінкса "з усміхненим обличчям і двома ямочками" (так статую описують у міністерстві) із зображеннями імператора Клавдія змусила археологів припустити, що саме цього давньоримського правителя намагався зобразити стародавній скульптор.

На відміну від всесвітньо відомого Великого сфінкса Гізи, висота якого становить 20 метрів, усміхнений сфінкс-Клавдій розміром приблизно в людський зріст: довжина тіла статуї, що лежить, - близько 2 метрів.

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Саме за Клавдія, що жив у I ст. н.е., римські війська в результаті серії походів (41 - 54 рр.) завоювали північну частину Африки, встановивши на території сучасного Єгипту римське панування.

Як уточнили в міністерстві, археологи продовжують вивчати залишені на постаменті сфінкса мітки, за допомогою яких статую можна було б "ідентифікувати" точніше.

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Неподалік від сфінкса знайшли і ще кілька давньоєгипетських артфактів, серед яких - кам'яна плита римської епохи, написи на якій висічені як латиною, так і єгипетськими ієрогліфами.

Економіка Єгипту, яка значною мірою залежить від туристичної галузі, останніми роками сильно постраждала від обмежувальних заходів, введених через пандемію коронавірусу.

Деякі експерти вбачають у гучній заяві археологів чергову спробу єгипетської влади повернути до країни туристів.