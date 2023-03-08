"Героям слава!" Найкращі спортсмени України у відео вшанували розстріляного бійця
- Ярослав Луків
- BBC News
Найкращі спортсмени України вшанували пам'ять військовополоненого, якого, імовірно, вбили росіяни після слів "Слава Україні!"
Відео його розстрілу, що напередодні з'явилося в мережі, шокувало українців.
У ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, загиблим є боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з лютого 2023 року - після бойових дій в районі Бахмута.
Зірка тенісу Еліна Світоліна, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та інші українські зірки спорту з'явилися у спільному відео, де промовляють "Героям слава!", віддавши так шану вбитому бійцю.
Це сталося після заклику президента Володимира Зеленського. "Я хочу, щоб ми всі разом, в єдності відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Слава Україні!" — сказав він у своєму зверненні на початку тижня.
У ролику також знялися футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко, гравець "Шахтаря" Тарас Степаненко та колишній гравець збірної України і "Динамо", а нині тренер - Сергій Ребров.
Український боксер, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик записав окреме відео, де він читає вірш, присвячений розстріляному бійцю.
"Слава Україні - за такі слова кулю ти отримав, і тебе нема, але пам'ять вічна, воїне тобі".
Відео розстрілу
Шостого березня в мережі з'явилося відео, на якому, як виглядає, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів "Слава Україні!"
На відео військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай", камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає. Голос за кадром російською вимовляє лайки.
Українська влада заявила, що це вбивство є "ще одним доказом того, що ця війна є геноцидом", і почала кримінальне розслідування, пообіцявши знайти злочинців.
Росія публічно не прокоментувала відео.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Київ і його західні союзники регулярно звинувачують російські війська у масових воєнних злочинах, зокрема, в тортурах, зґвалтуваннях та вбивствах.
Росія звинувачення відкидає.
У липні минулого року з'явилося відео, на якому показано, як ще одного полоненого українського військового каструють на окупованому Росією Донбасі.
У ЗСУ повідомили, ким є військовий, якого розстріляли після слів "Слава Україні!"
Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео, де українського військового розстрілюють після слів "Слава Україні", є боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.