"Героям слава!" Найкращі спортсмени України у відео вшанували розстріляного бійця

Ярослав Луків

BBC News

1 година тому

Автор фото, Other Підпис до фото, Футболіст Михайло Мудрик, тенісистка Еліна Світоліна та боксер Олександр Усик

Найкращі спортсмени України вшанували пам'ять військовополоненого, якого, імовірно, вбили росіяни після слів "Слава Україні!"

Відео його розстрілу, що напередодні з'явилося в мережі, шокувало українців.

У ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, загиблим є боєць 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з лютого 2023 року - після бойових дій в районі Бахмута.

Зірка тенісу Еліна Світоліна, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та інші українські зірки спорту з'явилися у спільному відео, де промовляють "Героям слава!", віддавши так шану вбитому бійцю.

Це сталося після заклику президента Володимира Зеленського. "Я хочу, щоб ми всі разом, в єдності відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Слава Україні!" — сказав він у своєму зверненні на початку тижня.

У ролику також знялися футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко, гравець "Шахтаря" Тарас Степаненко та колишній гравець збірної України і "Динамо", а нині тренер - Сергій Ребров.

Український боксер, чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик записав окреме відео, де він читає вірш, присвячений розстріляному бійцю.

"Слава Україні - за такі слова кулю ти отримав, і тебе нема, але пам'ять вічна, воїне тобі".

Відео розстрілу

Шостого березня в мережі з'явилося відео, на якому, як виглядає, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів "Слава Україні!"

На відео військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай", камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає. Голос за кадром російською вимовляє лайки.

Автор фото, Screenshot video Підпис до фото, A screenshot from the video purportedly showing the Ukrainian prisoner of war before he was shot dead

Українська влада заявила, що це вбивство є "ще одним доказом того, що ця війна є геноцидом", і почала кримінальне розслідування, пообіцявши знайти злочинців.

Росія публічно не прокоментувала відео.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Київ і його західні союзники регулярно звинувачують російські війська у масових воєнних злочинах, зокрема, в тортурах, зґвалтуваннях та вбивствах.

Росія звинувачення відкидає.