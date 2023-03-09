Вибухи у Києві, Харкові, п'ятеро загиблих на Львівщині. Усі деталі масованої нічної атаки

1 година тому

Автор фото, ВВС

Вночі Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи були в Києві, Харкові та багатьох областях - Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Львівській. Через обстріли знеструмлена і Запорізька АЕС.

Місцева влада заявляє про п'ятьох загиблих на Львівщині у Золочеві, одного загиблого на Дніпропетровщині, а також троє поранених у Києві.

За даними ЗСУ, росіяни випустили по Україні 81 ракет.

Це були різні ракети - С-300, "Калібри", "Кинджали", серія "Х" - і вони летіли як з повітря, так і з моря. Крім того, в атаку пішли 8 ударних безпілотників.

ППО збила 34 ракети та половину безпілотників.

Хоча декілька днів тому українські чиновники казали, що після зими Росія навряд знову битиме масовано по енергетиці, цієї ночі під ударом знову опинилася енергоінфраструктура.

"Терористи роблять свої максимальні зусилля, щоб позбавити нас світла. Вони продовжують терор мирних людей", - прокоментував удари керівник офісу президента Андрій Єрмак.

У ДТЕК заявили про аварійні відключення в Київській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в Україні лунала майже всю ніч.

Київ

Приблизно о 4:25 Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Святошинському районі Києва. За його словами, у Святошинському - двоє поранених.

"Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Медики надають допомогу", - сказав він.

Пізніше він розповів, що постраждалих завезли в лікарню. "Наразі за допомогою звернулися троє людей", - написав мер.

У ДТЕК повідомили, що через ракетну атаку на Київщині почали екстрені відключення електроенергії. І зараз у столиці без опалення приблизно 40% споживачів, додав Кличко.

У Києві тривога тривала 7 годин, повідомив Сергій Попко, начальник Київської адміністрації, і за цей час, як він каже, росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння.

Попко заявляє, що ППО збила крилаті ракети та дрони, однак ракета "Кинджал", за попередньою інформацією, влучила в обʼєкт інфраструктури.

Львівська область

На Львівщині в Золочівському районі ракета впала в житловій зоні. Там почалася пожежа і відомо вже про п'ять загиблих, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома", - розповів він. За словами Козицького, завали ще розбирають і під ними можуть бути люди.

Пізніше він повідомив, що знайшли тіло ще одного чоловіка 1963 року народження.

Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель, говорить Козицький.

Згодом він опублікував відео з наслідками удару, на якому видно, що декілька будинків на вулиці серйозно зруйновані.

Автор фото, Львівська ОВА Підпис до фото, Наслідки удару по Золочівському районі, кадр з відео Львівської ОВА

"Ворог біситься. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги", - прокоментував удари мер Львова Андрій Садовий.

Харків

У той же час російські військові завдали 15 ударів по Харкову та області, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури", - написав він.

Також, за його попередньою інформацією, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині.

"У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом", - написав мер міста Ігор Терехов.

Одеська область

Російські військові вдарили по енергетичній інфраструктурі в Одеській області, пошкоджені також житлові будинки, повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

За його словами, постраждалих немає.

"Внаслідок ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії", - розповів Марченко.

Він повідомив, що ППО збила в небі над Одещиною шість ракет та один безпілотник.

Дніпропетровська область

Вкрай важка ніч була і на Дніпропетровщині. ОВА повідомляє про "прильоти" ракет та безпілотників в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

"Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві - постраждали", - написав Сергій Лисак, керівник військової адміністрації.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства, говорить Лисак. "Там серйозні руйнування".

Керівник адміністрації сказав, що ППО збила над областю сім російських ракет.

Вночі в області також були артилерійські обстріли по Нікополю та району. Через це загинув 34-річний чоловік, поранені 28-річна жінка та 19-річний хлопець в лікарні, каже Лисак.

Запорізька АЕС

"Енергоатом" повідомляє, що через російські обстріли, які почалися приблизно о 4 ранку, повністю знеструмлена Запорізька АЕС.

"Відключилась остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою", - пояснив оператор.

Там пояснюють, що атомна станція перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

"Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу".

Якщо до цього часу зовнішнє живлення станції не поновлять, може статися "аварія з радіаційними наслідками для всього світу", попереджає оператор.

"Крім того, всі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів", - кажуть в "Енергоатомі".

Житомирська область

На Житомирщині дрони-камікадзе вразили один з об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

"Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть почати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу", - написав у своєму телеграм-каналі Бунечко.

Жертв, за попередньою інформацією, немає.

Кіровоградська область

Влучання в об'єкт енергетики зафіксували також у Кропивницькому районі, повідомив керівник ОВА Андрій Райкович.

"Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами, - написав він у телеграмі. - Служби - на місці. Без жертв".

Миколаївська область

На Миколаївщині про влучання не повідомляли. Але за даними повітряного командування "Південь", вночі над областю збили 9 ракет різного типу.

Перша масована атака за місяць

Попередня російська ракетна атака сталася 18 лютого. Тоді суботнього ранку Росія випустила чотири крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря. ППО знищила дві ракети з чотирьох. Два вибухи сталися в Хмельницькому, де двоє людей дістали поранення.

А останній масований ракетний обстріл стався 10 лютого, коли ЗСУ повідомляли про запуск 71 ракети, 61 з яких збила протиповітряна оборона.

Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це була 14-та така атака на українську критичну інфраструктуру.

Вибухи лунали у Києві, Львові, Харкові та інших регіонах. Майже по всій країні працювали системи ППО. Вибухи були і в центрі столиці.

Перший масований ракетний удар по українській критичній інфраструктурі Росія завдала 10 жовтня 2022 року - вранці понеділка. Тоді вибухи лунали у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України. Були пошкоджені понад десяток важливих об'єктів критичної інфраструктури у 8 регіонах України.