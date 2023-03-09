Тарасу Шевченку - 209, і у нього теж був непростий рік. Фотогалерея
В Україні відзначають 209-й день народження Тараса Шевченка, видатного поета, художника та символу незламності.
Річницю затьмарила масована російська ракетна атака, але навіть в такі часи українці пригадують "Борітеся - побороте" Шевченка та інші його слова, що надихають триматися.
"У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину"
Це рядки з сатиричної поеми "Сон" Шевченка, яку він написав 180 років тому про Російську імперію, й схоже на те, що через століття мало що змінилося.
Цього року Шевченко постійно був поруч із нами. Майже в кожному українському місті є пам'ятник цьому поету, і багато з них минулого року стали свідками ракетних обстрілів, затримання і вбивств, окупації та масштабних руйнувань.
На одній із найбільш впізнаваній фотографії цієї війни Шевченко кидає сумний погляд на обстріляну та понівечену обстрілами Бородянку.
Його погруддю теж дісталося, однак пам'ятник вистояв і разом із українцями пережив важку зиму.
Відтоді влада намагається охороняти пам'ятники українського поета, облаштовуючи для нього своєрідні "укриття".
Цілком виправдано: 10 жовтня київський парк Шевченка, де стоїть пам'ятник, постраждав від ракет. Там була велика вирва, у прилеглих будинках вибило вікна. То був перший із серії масованих обстрілів, спрямованих на енергосистему України.
Пам'ятники Тараса Шевченка цього року відчули на собі окупацію, але також і звільнення. На фото поет після зустрічі ЗСУ в деокупованій Балаклії в Харківській області.
Українські військові у Балаклії здерли з білборда напис "Ми з Росією - один народ". Під ним ховався плакат з цитатами Тараса Шевченка "Борітеся - поборете".
Тарас Шевченко дочекався на український прапор і в Дергачах Харківської області.
Українська міста, в тому числі їхні культурні пам'ятки, російські військові обстрілюють кожен день.
"Братські народи"
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!" - писав Шевченко у своєму посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим".
Коли російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі, де в своїх квартирах загинули десятки українців, деякі небайдужі люди принесли квіти до пам'ятників Шевченка у Росії.
Те саме відбувалося 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Схоже на те, що біля пам'ятників Шевченка на поодиноких росіян уже чекали правоохоронці.
Тарас Шевченко мужньо тримається у домі офіцерів у Вінниці, який вразила російська ракета в липні.
Та у своїх віршах промовляє до українців настанови, які надихають їх боротися далі.
"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть".
Елвіс, Бендер і Че: як у київському метро зобразили Шевченка
Національний музей Шевченка та Київський метрополітен організували виставку "Квантовий стрибок Шевченка", де Кобзар постає в образі відомих кіногероїв та історичних постатей.