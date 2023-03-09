Тарасу Шевченку - 209, і у нього теж був непростий рік. Фотогалерея

1 година тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Київ, серпень 2022

В Україні відзначають 209-й день народження Тараса Шевченка, видатного поета, художника та символу незламності.

Річницю затьмарила масована російська ракетна атака, але навіть в такі часи українці пригадують "Борітеся - побороте" Шевченка та інші його слова, що надихають триматися.

"У всякого своя доля

І свій шлях широкий,

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою

Взять у домовину"

Це рядки з сатиричної поеми "Сон" Шевченка, яку він написав 180 років тому про Російську імперію, й схоже на те, що через століття мало що змінилося.

Цього року Шевченко постійно був поруч із нами. Майже в кожному українському місті є пам'ятник цьому поету, і багато з них минулого року стали свідками ракетних обстрілів, затримання і вбивств, окупації та масштабних руйнувань.

Автор фото, Getty Images

На одній із найбільш впізнаваній фотографії цієї війни Шевченко кидає сумний погляд на обстріляну та понівечену обстрілами Бородянку.

Його погруддю теж дісталося, однак пам'ятник вистояв і разом із українцями пережив важку зиму.

Автор фото, Getty Images

Відтоді влада намагається охороняти пам'ятники українського поета, облаштовуючи для нього своєрідні "укриття".

Цілком виправдано: 10 жовтня київський парк Шевченка, де стоїть пам'ятник, постраждав від ракет. Там була велика вирва, у прилеглих будинках вибило вікна. То був перший із серії масованих обстрілів, спрямованих на енергосистему України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тарас Шевченко в "укритті", 8 лютого, Київ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За цим куполом теж Тарас Шевченко, Харків.

Пам'ятники Тараса Шевченка цього року відчули на собі окупацію, але також і звільнення. На фото поет після зустрічі ЗСУ в деокупованій Балаклії в Харківській області.

Автор фото, Reuters

Українські військові у Балаклії здерли з білборда напис "Ми з Росією - один народ". Під ним ховався плакат з цитатами Тараса Шевченка "Борітеся - поборете".

Автор фото, Reuters

Тарас Шевченко дочекався на український прапор і в Дергачах Харківської області.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 20 вересня, 2022 року

Українська міста, в тому числі їхні культурні пам'ятки, російські військові обстрілюють кожен день.

"Братські народи"

Оглухли, не чують;

Кайданами міняються,

Правдою торгують.

І Господа зневажають,

Людей запрягають

В тяжкі ярма. Орють лихо,

Лихом засівають,

А що вродить? побачите,

Які будуть жни́ва!

Схаменіться, недолюди,

Діти юродиві!" - писав Шевченко у своєму посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим".

Автор фото, Pierre Crom Підпис до фото, Розбитий портрет Тараса Шевченка в будинку культури села Партизанське, Дніпропетровська область

Коли російська ракета зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі, де в своїх квартирах загинули десятки українців, деякі небайдужі люди принесли квіти до пам'ятників Шевченка у Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Січень, Санкт-Петербург

Те саме відбувалося 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Схоже на те, що біля пам'ятників Шевченка на поодиноких росіян уже чекали правоохоронці.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Поліцейські 24 лютого ведуть затриманого у Москві

Тарас Шевченко мужньо тримається у домі офіцерів у Вінниці, який вразила російська ракета в липні.

Автор фото, Getty Images

Та у своїх віршах промовляє до українців настанови, які надихають їх боротися далі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Червень 2022, Бородянка

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту