Влада Грузії на тлі протестів відкликала проєкт "про іноагентів". Навіщо він був потрібний

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протестувальники звинуватили грузинський уряд у спробах відвести країну від європейського напрямку

Правляча партія країни "Грузинська мрія" заявила, що відкличе суперечливий законопроєкт через протести та міжнародну критику.

Протягом кількох днів тисячі протестувальників виходили на вулиці Тбілісі, гнівно висловлюючи протест закону, який партія намагалась провести через парламент.

Згідно з законопроєктом, неурядові організації та ЗМІ будуть переслідуватись, якщо вони матимуть понад 20% фінансування з-за кордону.

Партія заявила, що відкликає законопроєкт "без будь-яких умов".

Називаючи себе партією влади, відповідальною перед усіма членами суспільства, "Грузинська мрія" пояснила своє рішення необхідністю зменшити конфронтацію у суспільстві.

Грузія подала заявку на статус кандидата в Європейський Союз і прагнула приєднатися до НАТО. Офіційні особи ЄС засудили законопроєкт як несумісний із цінностями ЄС.

У своїй заяві представництво ЄС у Грузії заявило, що вони "вітають скасування закону" і закликало політичних лідерів відновити "проєвропейські реформи".

Уряд ухвалив рішення після другої ночі сутичок між поліцейськими та протестувальниками біля парламенту. Для розгону демонстрантів, які скандували "ні російському закону", застосували сльозогінний газ і водомети.

У своїй заяві "Грузинська мрія" поскаржилася, що пропозицію оцінили несправедливо і що, коли "емоції спадуть", вони пояснять громадськості важливість законопроєкту та потребу у прозорості іноземного фінансування.

Навіщо партії цей закон

Правляча партія Грузії, захищаючи проєкт закону про "іноземних агентів", запевняє, що він не суперечить демократичним принципам, що Грузія продовжить успішно рухатися до членства в Євросоюзі і що це опозиція, а не влада, діє на користь Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Попри запевнення правлячої партії, що законопроєкт буде ухвалено лише після розгляду у Венеціанській комісії, на другу ніч у Тбілісі знову вийшли протестувати проти нього.

Опоненти влади всередині Грузії називають цю риторику шизофренічною, а західні експерти кажуть, що закон підірве європейські перспективи Грузії і, відповідно, може втягнути її в російську орбіту.

Багато грузинських і закордонних коментаторів запитують, чому проєкт з'явився саме зараз і навіщо він знадобився панівній партії.

Авторами "Закону про прозорість іноземного впливу" виступили депутати від фракції "Сила народу" - це формально відколоте від "Грузинської мрії" більш антизахідне крило, яке, втім, голосує в парламенті разом із "Грузинською мрією". Партія повністю підтримала проєкт.