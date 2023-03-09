50 ударів молотком. Жінку жорстоко вбила близька подруга
- Майкл Фіцпатрік
- BBC News NI
В Ірландії 47-річна уродженка Латвії вбила свою 61-річну подругу - також з Латвії, завдавши їй понад 50 ударів молотком, встановив місцевий суд.
61-річну Людмилу Полетєлову знайшли мертвою у власному будинку в Лімаваді, в Північній Ірландії, у квітні 2021 року.
Її подруга - 47-річна Світлана Шведова вже визнала свою провину. Її засудили до 16 років позбавлення волі.
Суду повідомили, що обвинувачена й жертва були "близькими подругами" і що Полетєлова допомагала вбивці з житлом і грошима.
Оголошуючи вирок, суддя зазначив, що "характер і тяжкість нападу" були значною обтяжливою обставиною під час скоєння злочину.
За словами старшого слідчого, Шведова "завдала подрузі множинних ударів по голові".
Додатковим обтяжливим фактором був напад на жертву в її власному будинку з боку подруги, яку вона раніше підтримувала.
Суддя також послався на спробу Шведової уникнути правосуддя, позбавившись знаряддя вбивства та одягу.
"Безглуздо й жорстоко"
Виступаючи після оголошення вироку, інспектор відділу внутрішніх справ Клер МакГарві сказала, що це було "безглузде й жорстоке вбивство безневинної людини", внаслідок якого двоє синів і двоє маленьких онуків Полетєлової залишилися без рідної людини.
Людмила, мати двох дітей, прожила у Північній Ірландії 12 років. Туди вона переїхала з Латвії. Вона працювала у Лімаваді помічницею у винному барі.
Син Людмили розповів у суді, що вбивство його матері тяжко вплинуло на сім'ю. "Її вбила близька подруга, яку вона запросила у свій дім", - сказав син Полєтелової.
Поліція описала жертву як "тиху, закриту жінку". Її також любили і поважали у місцевій громаді.
Записи камер відеоспостереження, надані слідчим, показали, що Світлана Шведова прибула до будинку жертви 20 квітня 2021 року і пішла майже за 12 годин з двома сумками.
На інших кадрах видно, як вона утилізувала одну з сумок.
Звинувачення вважає, що в ній було знаряддя вбивства.
На допиті у поліції Шведова сказала, що у день вбивства вона випила з подругою 12 банок пива, але залишила її "цілою й неушкодженою".
Однак пізніше вона визнала свою провину і заявила, що діяла у пориві гніву. "Це не було навмисне вбивство. Воно було спонтанне. Все, що я можу сказати, це те, що я дуже шкодую".
Суду повідомили, що Шведова має заборгованість за оренду житла у розмірі 900 фунтів стерлінгів (близько тисячі долларів), вона також заборгувала жертві 800 фунтів стерлінгів (близько 900 долларів).
Наступного дня після вбивства вона заплатила понад 500 фунтів стерлінгів (близько 400 долларів) агенту з оренди житла, але її адвокат сказав, що гроші дав її син.