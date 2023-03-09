50 ударів молотком. Жінку жорстоко вбила близька подруга

Майкл Фіцпатрік

BBC News NI

9 березня 2023

Автор фото, PSNI Підпис до фото, Людмила прожила у Північній Ірландії 12 років після переїзду з Латвії

В Ірландії 47-річна уродженка Латвії вбила свою 61-річну подругу - також з Латвії, завдавши їй понад 50 ударів молотком, встановив місцевий суд.

61-річну Людмилу Полетєлову знайшли мертвою у власному будинку в Лімаваді, в Північній Ірландії, у квітні 2021 року.

Її подруга - 47-річна Світлана Шведова вже визнала свою провину. Її засудили до 16 років позбавлення волі.

Суду повідомили, що обвинувачена й жертва були "близькими подругами" і що Полетєлова допомагала вбивці з житлом і грошима.

Оголошуючи вирок, суддя зазначив, що "характер і тяжкість нападу" були значною обтяжливою обставиною під час скоєння злочину.

За словами старшого слідчого, Шведова "завдала подрузі множинних ударів по голові".

Додатковим обтяжливим фактором був напад на жертву в її власному будинку з боку подруги, яку вона раніше підтримувала.

Суддя також послався на спробу Шведової уникнути правосуддя, позбавившись знаряддя вбивства та одягу.

"Безглуздо й жорстоко"

Виступаючи після оголошення вироку, інспектор відділу внутрішніх справ Клер МакГарві сказала, що це було "безглузде й жорстоке вбивство безневинної людини", внаслідок якого двоє синів і двоє маленьких онуків Полетєлової залишилися без рідної людини.

Людмила, мати двох дітей, прожила у Північній Ірландії 12 років. Туди вона переїхала з Латвії. Вона працювала у Лімаваді помічницею у винному барі.

Син Людмили розповів у суді, що вбивство його матері тяжко вплинуло на сім'ю. "Її вбила близька подруга, яку вона запросила у свій дім", - сказав син Полєтелової.

Поліція описала жертву як "тиху, закриту жінку". Її також любили і поважали у місцевій громаді.

Підпис до фото, Полетєлову знайшли мертвою у власному будинку у квітні 2021 року

Записи камер відеоспостереження, надані слідчим, показали, що Світлана Шведова прибула до будинку жертви 20 квітня 2021 року і пішла майже за 12 годин з двома сумками.

На інших кадрах видно, як вона утилізувала одну з сумок.

Звинувачення вважає, що в ній було знаряддя вбивства.

На допиті у поліції Шведова сказала, що у день вбивства вона випила з подругою 12 банок пива, але залишила її "цілою й неушкодженою".

Однак пізніше вона визнала свою провину і заявила, що діяла у пориві гніву. "Це не було навмисне вбивство. Воно було спонтанне. Все, що я можу сказати, це те, що я дуже шкодую".

Суду повідомили, що Шведова має заборгованість за оренду житла у розмірі 900 фунтів стерлінгів (близько тисячі долларів), вона також заборгувала жертві 800 фунтів стерлінгів (близько 900 долларів).