Російська стратегія енергетичної війни не спрацювала. Чому?

Пол Адамс

Кореспондент ВВС з міжнародних питань

54 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

9 березня відбувся перший масований російський обстріл енергетичної інфраструктури України за майже місяць.

Попри те, що останніми тижнями були окремі атаки на енергетичні об'єкти, це була найдовша перерва у масованих обстрілах від початку таких атак у жовтні.

Обстріл з нагоди першої річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, на який чекали, так і не відбувся, хоча це, ймовірно, більше говорить про очікування ЗМІ, ніж про реальну стратегію Росії.

Але стає помітним дедалі більш спорадичний характер російських атак на інфраструктуру.

Західні чиновники вважають, що це вказує на брак високоточної зброї, особливо ракет, необхідних для здійснення таких атак з хоч із якоюсь ефективністю.

"Їм потрібно багато часу, щоб зібрати певну кількість високоточної зброї, перш ніж вони зможуть завдати комплексного удару", - сказав один чиновник на початку цього тижня.

Українські військові також стали досить вправними у перехопленні ракет і безпілотників.

Попередні дані свідчать про те, що значну частину повітряних цілей сьогодні було збито, зокрема понад 70% крилатих ракет і половину безпілотників.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, ще вісім ракет внаслідок "організованої протидії" не досягли своїх цілей.

Але деякі ракети у різних частинах країни своїх цілей все ж таки досягли.

Україну не вдалося поставити на коліна

Автор фото, EPA Підпис до фото, Місцеві жителі зібралися навколо вирви після ракетного удару в Пісочині під Харковом

Перед сьогоднішнім обстрілом спостерігачі сумнівалися, чи буде Росія продовжувати використовувати стратегію, яка, як виглядає, не працює.

Попри величезні збитки, завдані енергомережі України за останні пів року, країну так і не вдалося поставити на коліна, і більшість українців уже давно звикли до відключень електроенергії, незручностей і небезпек.

Українським інженерам вдалося зберегти електропостачання по всій країні, попри втрату десятків трансформаторів та інших ключових компонентів інфраструктури країни.

У Києві та інших містах нещодавно знову ввімкнули вуличні ліхтарі, що полегшило життя пішоходам, які вже звикли рухатися по затемнених тротуарах, освітлюючи свій шлях лише мобільним телефоном.

Але ситуація залишається нестабільною, і офіційні особи знають, що Росія досі здатна завдати величезної шкоди. Питання: як довго це триватиме.