"Надія для одностатевих пар". Вчені створили яйцеклітину з клітин мишей-самців

By Pallab Ghosh

Science correspondent

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Японський дослідник Кацухіко Хаяші на великій генетичній конференції розповів, що він створив яйцеклітини з клітин мишей-самців.

Дослідження, яке наразі перебуває на ранніх стадіях, передбачало перетворення чоловічих статевих хромосом XY на жіночі XX.

Професор Хаяші з університету Осаки працює над розробкою методів лікування безпліддя.

Розробка, яку він представив для публікації в науковому журналі Nature, дає надію одностатевим парам у майбутньому мати власних дітей.

Професор Джордж Дейлі з Гарвардської медичної школи, який не брав участі в дослідженні, сказав, що попереду лежить ще довгий шлях.

"Робота Хаяші захоплює. Але зробити це на людях важче, ніж з мишами, - сказав він. - Ми досі недостатньо розуміємо унікальну біологію людського гаметогенезу (утворення репродуктивних клітин), щоб відтворити на людях провокативну роботу Хаяші з мишами".

Деталі дослідження були представлені на саміті з редагування генів людини в Інституті Кріка в Лондоні.

Професор Хаяші, всесвітньо визнаний експерт у цій галузі, сказав делегатам на зустрічі, що його робота перебуває на дуже ранній стадії. За його словами, яйцеклітини були низької якості, і на зараз цю техніку не можна безпечно використовувати на людях.

Водночас він сказав BBC News, що ці проблеми цілком можна буде подолати через десять років, і він хотів би, щоб цю технологію застосовували для лікування безпліддя як для чоловіків, так і для жінок і одностатевих пар - якщо доведуть, що це безпечно.

"Якщо люди цього хочуть і якщо суспільство сприйме таку технологію, то я за неї", - сказав він.

Автор фото, BBC News Підпис до фото, Професор Кацухіко Хаяші оголошує, що створив яйця з клітин мишей-самців

У рамках цієї технології беруть клітину шкіри самця миші та перетворюють її на стовбурову клітину - клітину, яку згодом можна перетворити на інші типи клітин.

Початкові клітини є чоловічими і тому мають XY-хромосоми. Команда професора Кацухіко видаляє Y-хромосому, дублює X-хромосому, а потім "склеює" два X разом. Це дозволяє "запрограмувати" стовбурову клітину на перетворення на яйцеклітину.

Цю технологію в майбутньому можна буде використовувати для допомоги безплідним парам, у яких жінки не можуть виробляти власні яйцеклітини. Однак дослідник підкреслив, що вона ще дуже далека від реального лікування безпліддя.

"Навіть у мишей є багато проблем із якістю яйцеклітини. Тож перш ніж ми зможемо розглядати її як лікування фертильності, ми повинні подолати ці проблеми, що може зайняти багато часу", - сказав він.

Професор Хаяші сказав, що він не виступає за те, щоб цю технологію використовували чоловіки для створення дитини за допомогою власної сперми та штучно створених яйцеклітин.

"Технічно це можливо. Проте я не дуже впевнений, чи на зараз це безпечно чи прийнятно для суспільства", - зазначив він.

До того ж, в різних культурах можуть бути дуже різні погляди на те, чи варто використовувати цю технологію, якщо вона стане доступною.