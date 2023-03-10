Стрілянина на зборах Свідків Єгови в Німеччині: 7 загиблих, поранена українка

1 година тому

Автор фото, Reuters

Семеро людей, зокрема ненароджена дитина, загинули в результаті стрілянини на зборах Свідків Єгови в німецькому місті Гамбург у четвер, повідомляє поліція. Серед постраждалих - громадянка України.

За повідомленнями, нападник діяв сам, а потім наклав на себе руки. Його мотиви невідомі.

Підозрюваний, 35-річний Філіп Ф., є колишнім членом релігійної громади.

Згодом з'явилося відео, на якому видно, як підозрюваний стріляє через вікно будівлі.

На брифінгу в п'ятницю поліція повідомила, що були вбиті четверо чоловіків і двоє жінок. Постраждав і семимісячний плід в утробі матері - він помер, але матір вдалося врятувати. Усі загиблі були громадянами Німеччини.

Вісім людей отримали поранення, четверо - у важкому стані. Серед постраждалих - громадини України та Уганди.

На інцидент відреагували в українському МЗС.

"Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає", - сказав у коментарі BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв'язок із рідними постраждалої. Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу", - додав він.

Перший виклик до служби екстреної допомоги надійшов у четвер о 21:04 за місцевим часом (22:04 за Києвом) із повідомленням про те, що в будівлі на вулиці Деельбьоге, район Гросс-Борстель, пролунали постріли.

Поліцейські були на місці через чотири хвилини, і майже одразу до них приєднався спецназ. Офіцерам довелося розбити вікна, щоб потрапити в будівлю, де зібралося близько 50 людей.

Підозрюваний, який мав дозвіл на зброю, втік на перший поверх. Його "бездиханне тіло" знайшли незабаром після цього.

Він встиг розстріляти дев'ять магазинів патронів, ще 20 знайшли в його рюкзаку.

Німецький сенатор Енді Гроте заявив, що "швидкі та рішучі дії" поліцейських врятували багато життів. Він також назвав напад "найгіршим злочином" у новітній історії Гамбурга.

Грегор Місбах, який зняв стрілянину з вікна першого поверху, сказав газеті Bild: "Я не усвідомлював, що відбувається. Я знімав на телефон і тільки завдяки зуму зрозумів, що хтось стріляв у Свідків Єгови".

Лара Баух, 23-річна студентка, яка живе неподалік, розповіла агентству новин DPA, що "було близько чотирьох черг вогню - кілька пострілів у кожній - з перервами, які тривали приблизно від 20 секунд до хвилини".

Вона розповіла, що зі свого вікна бачила людину, яка шалено бігла з першого поверху на другий. "Чоловік був одягнений у темний одяг і рухався швидко", - додала вона.

Місцевим жителям наказали не виходити з дому під час поліцейської операції.

На кадрах видно, як поліція виводить людей із зали, деяких - до машин швидкої допомоги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Всю ніч на місці події працювали судмедексперти

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Також був залучений вибухотехнічний підрозділ

Причини стрілянини залишаються незрозумілими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав це "жорстоким актом насильства" й зазначив, що подумки він із жертвами та їхніми родичами.

У своїй заяві спільнота Свідків Єгови в Німеччині заявила, що "глибоко засмучена жахливим нападом на своїх членів у Залі Царства в Гамбурзі після релігійної служби".

Свідки Єгови є членами християнського релігійного руху, заснованого в США наприкінці 19-го століття.

В останньому звіті організації за 2022 рік ідеться, що в усьому світі налічується близько 8,7 мільйона Свідків Єгови, зокрема близько 170 000 - у Німеччині.

Вважають, що в Гамбурзі налічується близько 4000 членів організації.

Свідки Єгови, ймовірно, найбільш відомі тим, що приходять до людей додому та пропонують біблійну літературу.

Попри свою християнську основу, ця організація вважає, що традиційні християнські церкви відхилилися від істинного вчення Біблії та не працюють у повній гармонії з Богом.

У Німеччині діють одні з найсуворіших законів про зброю в Європі, зокрема положення про те, що будь-яка особа віком до 25 років повинна пройти психологічне обстеження перед отриманням ліцензії на зброю.

За даними Національного реєстру вогнепальної зброї, у 2021 році в Німеччині було близько мільйона приватних власників зброї. На їхню частку припадає 5,7 мільйона легальних одиниць вогнепальної зброї, більшість з якої належить мисливцям.

Після масових арештів у грудні минулого року за ймовірну змову з метою повалення уряду влада Німеччини планує ще більше посилити закони про володіння зброєю.