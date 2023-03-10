Їв сніг та печиво: 81-річний американець вижив після тижня у сніговій пастці
- Медлін Галперт
- BBC News, Нью-Йорк
Крістіан Журе майже втратив надію, що його дідусь Джеррі, який його виростив, іще живий.
Минув майже тиждень відтоді, як 81-річний чоловік виїхав зі свого будиночка в горах у Біг-Пайні, штат Каліфорнія, щоб повернутися до дружини в Неваду - але так і не приїхав.
Нарешті колишнього співробітника NASA вдалося врятувати зі снігової пастки, де він провів 6 днів - і з їжі в нього було лише трохи печива та два круасани.
"Це просто диво", - сказав його онук BBC.
"Нам було важко уявити, що людина може так багато зробити протягом свого життя, створити таку спадщину, а потім опинитися в пастці у своїй машині та померти від переохолодження", - додав він.
Джеррі Журе потрапив у снігову пастку під час зимового шторму, який вразив Каліфорнію цього місяця - у північній частині штату, де його автомобіль опинився у заметі, випало 90 см снігу.
Повідомляли про щонайменше 13 смертей у штаті під час шторму.
24 лютого Джеррі виїхав із Біг-Пайну до свого дому в Неваді, й за пів години випадково опинився на маленькій дорозі, де його позашляховик застряг у заметі.
Але 81-річний чоловік не запанікував. Натомість він застосував на практиці те, чого навчився з багатьох епізодів реаліті-шоу "Уцілілий", яке дивився зі своєю дружиною Шерон, розповів його онук.
Джеррі, одягнений лише в легку вітровку, зігрівався тонкою ковдрою та готельним рушником, які знайшов у машині.
Математику вдалося зберегти автомобільний акумулятор протягом трьох з половиною днів, періодично вимикаючи автомобіль.
Замість води він їв сніг. З їжі в нього були лише печиво та два круасани.
"Він вижив завдяки снігу, круасанам і печиву", - сказав його онук.
Ситуація погіршилася, коли в машині Джеррі розрядився акумулятор - як раз тоді, коли він піднімав бокове скло, діставши з вулиці сніг. Це сталося за два дні до того, як його врятували, і він опинився у ще більш скрутному становищі, коли температура вночі впала нижче нуля.
Його порятунок ускладнювала погана погода, і рідні Джеррі розуміли, що він втрачає дорогоцінний час.
"Я думаю, він дуже боявся, що це буде його кінець", - сказав Крістіан.
2 березня, через шість днів, гелікоптери нарешті прибули на допомогу Джеррі - хоча вони ледь встигли, оскільки у пілотів майже закінчилося паливо, а один із рятувальників сприйняв машину за камінь, розповів його онук.
Вони підняли Джеррі в гелікоптер і відвезли його до лікарні.
Там медсестри з подивом виявили, що його життєві показиники абсолютно нормальні, без ознак переохолодження. За словами Крістіана, його дід "кричав від радості" йому по телефону, хоча він не надто емоційний чоловік.
"Я й сам багато плакав. Я не усвідомлював, наскільки ми сприймаємо такі речі як належне", - додав він.
Офіс шерифа округу Іньо повідомив, що гелікоптер знайшов застряглий автомобіль після того, як вдалося відстежити сигнал мобільного телефону.
"Коли рятувальники наблизилися, то вони побачили, що вікно було опущене, і людина почала махати з салону автомобіля", - йдеться у пресрелізі.