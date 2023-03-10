Їв сніг та печиво: 81-річний американець вижив після тижня у сніговій пастці

Медлін Галперт

BBC News, Нью-Йорк

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Christian Jouret Підпис до фото, Джеррі Журе із дружиною Шерон та онуком Крістіаном

Крістіан Журе майже втратив надію, що його дідусь Джеррі, який його виростив, іще живий.

Минув майже тиждень відтоді, як 81-річний чоловік виїхав зі свого будиночка в горах у Біг-Пайні, штат Каліфорнія, щоб повернутися до дружини в Неваду - але так і не приїхав.

Нарешті колишнього співробітника NASA вдалося врятувати зі снігової пастки, де він провів 6 днів - і з їжі в нього було лише трохи печива та два круасани.

"Це просто диво", - сказав його онук BBC.

"Нам було важко уявити, що людина може так багато зробити протягом свого життя, створити таку спадщину, а потім опинитися в пастці у своїй машині та померти від переохолодження", - додав він.

Джеррі Журе потрапив у снігову пастку під час зимового шторму, який вразив Каліфорнію цього місяця - у північній частині штату, де його автомобіль опинився у заметі, випало 90 см снігу.

Повідомляли про щонайменше 13 смертей у штаті під час шторму.

24 лютого Джеррі виїхав із Біг-Пайну до свого дому в Неваді, й за пів години випадково опинився на маленькій дорозі, де його позашляховик застряг у заметі.

Автор фото, Inyo County Sheriff's Office Підпис до фото, Автомобіль Джеррі у заметі

Але 81-річний чоловік не запанікував. Натомість він застосував на практиці те, чого навчився з багатьох епізодів реаліті-шоу "Уцілілий", яке дивився зі своєю дружиною Шерон, розповів його онук.

Джеррі, одягнений лише в легку вітровку, зігрівався тонкою ковдрою та готельним рушником, які знайшов у машині.

Математику вдалося зберегти автомобільний акумулятор протягом трьох з половиною днів, періодично вимикаючи автомобіль.

Замість води він їв сніг. З їжі в нього були лише печиво та два круасани.

"Він вижив завдяки снігу, круасанам і печиву", - сказав його онук.

Ситуація погіршилася, коли в машині Джеррі розрядився акумулятор - як раз тоді, коли він піднімав бокове скло, діставши з вулиці сніг. Це сталося за два дні до того, як його врятували, і він опинився у ще більш скрутному становищі, коли температура вночі впала нижче нуля.

Його порятунок ускладнювала погана погода, і рідні Джеррі розуміли, що він втрачає дорогоцінний час.

"Я думаю, він дуже боявся, що це буде його кінець", - сказав Крістіан.

2 березня, через шість днів, гелікоптери нарешті прибули на допомогу Джеррі - хоча вони ледь встигли, оскільки у пілотів майже закінчилося паливо, а один із рятувальників сприйняв машину за камінь, розповів його онук.

Вони підняли Джеррі в гелікоптер і відвезли його до лікарні.

Там медсестри з подивом виявили, що його життєві показиники абсолютно нормальні, без ознак переохолодження. За словами Крістіана, його дід "кричав від радості" йому по телефону, хоча він не надто емоційний чоловік.

"Я й сам багато плакав. Я не усвідомлював, наскільки ми сприймаємо такі речі як належне", - додав він.

Офіс шерифа округу Іньо повідомив, що гелікоптер знайшов застряглий автомобіль після того, як вдалося відстежити сигнал мобільного телефону.

"Коли рятувальники наблизилися, то вони побачили, що вікно було опущене, і людина почала махати з салону автомобіля", - йдеться у пресрелізі.