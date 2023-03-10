УПЦ МП остаточно виселяють з "Києво-Печерської Лаври"

53 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

З УПЦ МП розривають договір про безоплатне користування культовими будівлями, розташованими на території заповідника "Києво-Печерська лавра".

Представники УПЦ МП мають звільнити приміщення на території заповідника до 29 березня. Про цей йдеться у попередженні керівника заповідника "Києво-Печерська Лавра" Олександра Рудника, опублікованому на сайті лаври.

У повідомленні йдеться, що за цим договором, укладеним безстроково 19 липня 2013 року, чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Указом президента та постановою уряду створили спеціальну робочу групу, яка пізніше встановила порушення монастирем умов цього договору.

"Враховуючи висновки міжвідомчої робочої групи та лист міністерства культури та інформаційної політики... Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", - йдеться у попередженні.

До цього дня монастирю необхідно звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.

Цей договір стосується так званої Нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир.

У Верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але ці договори не продовжили з 1 січня 2023 року.

У цих двох храмах вже проводили кілька служб представники Православної церкви України. Проте в оренду їх наразі нікому не передавали.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до директора заповідника Олександра Рудника, там пообіцяли надати пояснення найближчим часом.

1 лютого 2023 року державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила, що Українська православна церква не розірвала церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою.

До такого висновку дійшла спеціальна експертна комісія, яку створили при держслужбі з етнополітики.

Реакція УПЦ МП

В УПЦ вже відреагували на рішення заповідника. У коментарі ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент назвав це провокацією.

"Керівництво заповідника КПЛ надіслало на адресу монастиря ультиматум, у якому без жодних пояснень оголосило про розрив договору оренди і вимагає виселитись з монастиря. Такі заяви нічого спільного з правовим полем української держави не мають", - заявив Климент.

Він каже, що в церкві це вважають провокацією з боку чиновників, "які на догоду комусь намагаються зробити певну сенсацію, яка суперечить всім елементарним нормам і законодавчим актам, які регулюють державно-церковні стосунки в Україні".

Підпис до фото, Цього року в Києво-Печерській лаврі відбулася перша різдвяна служба митрополита Епіфанія

Історія лаври

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яка з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, - це неформальна столиця східнослов'янського православ'я.

Цей монастир почав діяти в ХІ столітті, за часів Ярослава Мудрого, тобто приблизно за сто років до того, як набагато північніше було засновано Москву.

Лавру часто називають джерелом монашої традиції на Русі - а саме від того історичного періоду ведуть свій державотворчий міф і сьогоднішня Україна, і сьогоднішня Росія.

Після радянського антицерковного періоду церква повернулася в лавру у 1988 році. Саме тоді, до сторіччя хрещення Русі лавру передали Руській православній церкві - інших у Радянському Союзі просто не було.

Якщо бути точним, передали церковникам тоді частину лаври - Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито Київську духовну семінарію.

Поступово територія, яку контролювала українська частина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського патріархату, розширювалася.

У 2013 році, за президентства Віктора Януковича, уряд Миколи Азарова ухвалив рішення про передачу цій церкві у безоплатне користування "комплексу будівель і споруд" лаври за списком у 79 найменувань.

Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника - музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.

Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.

Нижня лавра - це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.