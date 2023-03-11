Мільйони на укріплення у глибокому тилу. Чи боїться Росія нападу?

14 хвилин(и) тому

Автор фото, vvgladkov/Telegram Підпис до фото, Так виглядають укріплення, які будуть росіяни

Російська влада та військові будують масштабні лінії укріплення в глибокому тилу. Оборонні споруди вже звели у Білгородській й Курській областях та в Криму.

Фортифікації будують навіть у тих районах, які, ймовірно, ніколи не стануть місцем бойових дій, це все марна витрата коштів, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Автор фото, vvgladkov/Telegram

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про завершення будівництва "засічної межі" вздовж кордону з Україною. Він розповів, що на це витратили близько 132 млн доларів.

"Я сподіваюся, що противник бачить те, в якому обсязі та з якістю вона (межа - Ред.) побудована", - сказав Гладков.

Автор фото, vvgladkov/Telegram

Раніше російський чиновник говорив, що у Білгородській області будують "засічну межу" на кордоні з Україною через напружену обстановку та обстріли. "Ми готуємося до різних варіантів, тому починаючи з квітня і займаємося досить активно зміцненням рубежів", - сказав він.

В Інституті вивчення війни вважають, що це, швидше за все, марна трата коштів - особливо на фоні питань про здатність Росії фінансувати військові дії в Україні.

Аналітики вказують, що, ймовірно, будівництво оборонних ліній у Білгородській та Курській областях - це інформаційна операція. Її мета - створити видимість загрози для росіян від України.

Наразі експерти не спостерігають розгортання російських військ на жодній із цих оборонних ліній.

Автор фото, vvgladkov/Telegram

Про будівництво укріплень повідомив і призначений росіянами голова анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Фортифікації в Криму будують на великій відстані від лінії фронту. Це може свідчити про те, що Москва не впевнена в тому, що зможе довго утримувати окуповані території Півдня України, зазначають в ISW.

Раніше була інформація про укріплення, які зводили росіяни на лівобережжі Херсонщини після відступу з Херсона.

Чи є загроза?

З жовтня, коли Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, у російських прикордонних регіонах почали ставатися вибухи на різних об'єктах.

У лютому на нафтобазі у Туапсе Краснодарського краю Росії сталася пожежа. Російські ЗМІ повідомляли тоді про атаки безпілотників. Над Брянською та іншими прикордонними областями та в Криму періодично збивають безпілотники.

Автор фото, vvgladkov/Telegram

На початку березня російська влада та ЗМІ повідомили про проникнення у Брянську область "української розвідувально-диверсійної групи". В інтернеті з'явилося відео, у якому відповідальність за рейд бере на себе так званий "Російський добровольчий корпус". За версією російської влади, "диверсанти" проникнули у два села, розташовані безпосередньо на кордоні з Україною: Любечани та Сушани.

"Інцидент" з диверсантами у Києві назвали "класичною провокацією". Україна не бере на себе відповідальність за удари по російській території - будь-який черговий підрив чи пожежу під Білгородом, Брянськом чи іншим російським містом у Києві пояснюють то необережним поводженням з вогнем, то криворукістю російських артилеристів та ракетників.

Автор фото, vvgladkov/Telegram

Утім аналітики вказують, що так званий напад "диверсантів" у Брянській області викрив чимало проблем із захистом кордонів Росії. Адже система охорони держкордону - це складний комплекс, і лише оборонних споруд, протитанкових ровів, окопів, дотів та колючого дроту - недостатньо.

Щоб надійно закрити хоча б одну ділянку кордону в бойових умовах, потрібно багато професійних бійців - прикордонників.