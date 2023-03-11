"Паріматч" під санкціями. Що відбувається з гральним бізнесом в Україні

1 година тому

Автор фото, facebook.com/parimatch.ukraine

На фоні розслідування масштабного відмивання грошей в Україні запровадили санкції проти грального бізнесу - як російського, так і українського.

До санкційного списку, зокрема, потрапив найбільший український букмекер "Паріматч".

У "Паріматч" рішення про санкції називають ганебним і просять президента розібратися. Заявляють, що податки платять справно, а бізнес в Росії закрили.

Гральний бізнес в Україні переживає черговий етап змін.

Автор фото, facebook.com/parimatch.ukraine

Кого заборонили?

Пізно ввечері 10 березня на сайті президента з'явився указ про введення санкцій проти 120 фізичних осіб і 287 компаній.

Діяльність заборонили, активи заблокували низці компаній зі сфери грального бізнесу з Росії та з України.

Йдеться про російські компанії ТОВ "Спортлото", ТОВ "Перша міжнародна букмекерська компанія", ТОВ "Бет.Ру", ТОВ "КредитСервіс".

Також під санкції потрапили компанії з України. Зокрема, букмекерська компанія ТОВ "Паріматч", фінансова компанія "Лео" і ПокерматчUA.

Більшість персональних санкцій стосуються громадян РФ, які повʼязані з гральним бізнесом. У списку також є громадяни Кіпру, Вірменії, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Нідерландів.

Автор фото, kyiv24.news

Які причини?

Таке рішення президента і РНБО підтримали голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

Вони ж вказали і причину санкцій - співпраця з росіянами та ухилення від податків.

"Безперечно не можна не вітати введення санкцій відносно операторів азартних ігор, фінансових компаній та фізичних осіб, які співпрацювали з росіянами, одночасно організовуючи масштабну схему з ухилення від оподаткування в Україні", - написав Гетманцев у своєму телеграмі.

Крім того, він зазначив, що список цих санкцій має бути ширшим.

"А чому до списку потрапили не всі? В чому витоки вибірковості? Зокрема, де поділася славнозвісна фінкомпанія "Хантер" - лідер "ринку", де інші, несправедливо забуті, колеги по цеху?", - запитує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Депутат і член цього ж комітету Ярослав Железняк вважає, що під санкції мають потрапити ще близько десятка фінансових компаній, які причетні до зловживань.

Що таке "Паріматч"

Parimatch - це міжнародна холдингова компанія, яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Зараз бренд Parimatch присутній у Великій Британії, Індії, Бразилії, Танзанії, Казахстані та ще у 20 країнах.

В Україні бренд представлено ТОВ "Паріматч", яке у березні 2021 отримало ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино.

Наразі "Паріматч" є найбільшого ігровою компанією України. За два роки, за даними компанії, було сплачено понад 850 млн грн податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України.

Автор фото, facebook.com/parimatch.ukraine Підпис до фото, Амбасадор "Паріматч" - Олександр Усик. Президент дав компанії подяку за допоомгу Україні

В Україні "Паріматч" є партнером низки спортивних клубів та платформи United24, заснованої президентом Зеленським для зборів коштів для відбудови України. Партнерами бренду Parimatch у різні роки футбольні клуби "Ювентус", "Лестер", "Евертон", відомі спортсмени - Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Олександр Усик.

Меморандум про співпрацю з "Паріматч" нещодавно підписало Міністерство освіти та науки, за що наразилося на шалену критику громадськості. Критики питали, чи буде МОН вчити дітей робити ставки на спорт?

Відповідь на звинувачення

У "Паріматч" рішення про санкції називають ганебною несправедливістю, всі звинувачення у співпраці з росіянами відкидають і заявляють про тиск з боку влади на бізнес.

"Паріматч" - це бренд, який створили українці, який розвивають українці, і яким володіють українці. Ми ніколи не думали, що проти нас можуть бути санкції", - заявив 11 березня генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко.

За його словами, після початку вторгнення у компанії позбулися всіх активів на території держави-агресора, припинили всі контракти, там заборонено будь-яке використання бренду, технічних рішень.

Також у "Паріматч" відкидають звинувачення у несплаті податків. "Це неправда, що наша компанія не сплачувала податки. Навпаки величезні податкові надходження зараз зруйновано", - говорить Максим Ляшко.

У "Паріматч" заявили, що з літа проти них триває інформаційна атака у ЗМІ, відбувається тиск з боку СБУ, коли блокують платіжні системи, відкривають працівників компаній кримінальні справи.

"Все вказувало на те, що можливо нас до чогось схиляють. До чогось розчищають", - каже пан Ляшко.

"Це дуже схожі на економічні переслідування. Якщо ми боремося за свободу і незалежність, то вимагаємо верховенства закону. Будь-які обвинувачення мають бути доведені", - зазначила Олена Кобозєва, директор департаменту комунікацій "Паріматч".

Після оголошення рішення про санкції на рахунках компанії заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії. В компанії також уточнити, що якщо є кошти у гравців на балансі, вони можуть продовжувати грати, але до того моменту, поки робота сайту не буде зупинена.

Що відбувається з ігровою індустрією в Україні?

Гральна індустрія в Україні знову отримала легальний статус у 2020 році. До цього такий бізнес був під забороною від 2009 року.

Станом на 1 грудня 2022 року, в Україні за ліцензіями працювали 47 компаній зі сфери азартних ігор: 19 залів ігрових автоматів, 14 інтернет-казино, 8 залів казино, 3 компанії з букмекерської діяльності, три - інтернет-покер.

Періодично правоохоронці накривали нелегальні казино та зали ігрових автоматів. За оцінками СБУ, 95% грального бізнесу взагалі не сплачує податків.

"Рівень зловживань у гральному бізнесі - шокуючий, ненадходження державі становлять мільярди гривень", - говорив депутат Ярослав Железняк.

Автор фото, unian

У парламенті створили спеціальну слідчу комісію, яка розслідує відмивання грошей у гральному бізнесі.

Обсяг операцій грального бізнесу у 2022 році оцінювали у 180 млрд грн, а в бюджет за 2022 рік надійшло лише 1,9 млрд грн, говорить голова парламентського комітету і член ТСК Гетманцев. За його словами, переважна більшість організаторів азартних ігор зухвало ухилялися від сплати податків.

У липні минулого року Бюро економічної безпеки заявило, що перевіряє гральний бізнес в Україні на предмет зав'язків з Росією. У лютому у БЕБ повідомили, що розслідують справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків.

За підрахунками детективів Бюро економічної безпеки., щомісяця бюджет не доотримує 2 млрд грн податків.

"Найпопулярніша схема відмивання - це так званий "метчинг", - розповідає співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

За її словами, це коли банки з супермаркетами та автозаправками створюють систему тіньових виплат. Учасник онлайн-казино робить ставку, але гроші йдуть як переказ фізичній особі. Наприклад, працівнику магазину чи заправки як зарплата.

"Було відкрито мільйони фіктивних карток. Взамін магазини та заправки дають ігорці готівку", - говорить Геращенко.

Автор фото, unian Підпис до фото, 10 років тому з гральним бізнесом боролися так

Депутатка критикує владу за покривання цих тіньових схем: "В Україні створено купу структур по боротьбі з тіньовими доходами, які кошмарять бізнес. Але не помічають багатомільярдний схематоз грального бізнесу".