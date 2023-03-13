Фільм про Україну не отримав Оскар. Віддали Навальному

1 година тому

Автор фото, CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Режиcер "Навального" Деніел Роер присвятив нагороду "всім політичним ув'язненим у світі".

Український фільм "Будинок зі скалок" про дітей з прифронтового притулку також боровся за нагороду у цій же категорії, але її не отримав.

Президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити на церемонії нагородження.

Оскар 2023. Хто переміг

Найкращий фільм - фантастичний бойовик "Все завжди і водночас".

Автор фото, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Мішель Єо - перша акторка азійського походження, яка отримала Оскар за найкращу жіночу роль

Найкраща акторка - Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Найкращий аткор - Брендан Фрейзер, стрічка "Кит".

Найкращий іноземний художній фільм - "На Західному фронті без змін", екранізація роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Він також отримав "Оскар" у номінаціях ", "Найкраща операторська робота" та за найкращу музику до фільму.

"Найкращою піснею до фільму" стала композиція Naatu Naatu, що є саундтреком до "RRR: Поруч реве революція". Цю стрічку знімали у Києві біля Маріїнського палацу.

Нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану отримав в'єтнамський актор Ке Хюї Цюану (фільм "Все скрізь і одразу").

"Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану отримала відома американська актриса Джеймі Лі Кертіс (фільм "Все скрізь і одразу"). Це перший "Оскар" 64-річної актриси.

"Найкращий анімаційний повнометражний фільм" - "Піноккіо" Ґільєрмо дель Торо.

Про що фільм "Навальний"?

Стрічка канадського режисера Деніела Роера розповідає про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального та його повернення до Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нагороду отримала Юлія Навальна, дружина Олексія

Вона отримала багато міжнародних відзнак та нагород. Цей документальний фільм також став лауреатом британської премії "Бафта".

"Мій чоловік у в'язниці тільки за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти станеш вільним і наша країна стане вільною. Тримайся, моє кохання", - сказала на церемонії "Оскар" Юлія Навальна, дружина Олексія Навального.

Про що український фільм "Будинок зі скалок"

"Будинок зі скалок" понад два роки знімали на Донбасі, а світова прем'єра відбулася у січні 2022 року. Герої фільму - це діти та вихователі Лисичанського центру соціально-психологічної допомоги.

У цих дітей дві війни: одна - через росіян, інша - вдома, розповідають творці фільму. Сюжет фільму - реальні історії з їхнього життя.

"Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. В притулку вони проводять 9 місяців - і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину", - розповідає про стрічку її другий режисер та лінійний продюсер Азад Сафаров.

Фільм розповідає, як група вольових соціальних працівників невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту, щоб створити для дітей такий необхідний безпечний простір, поки державні органи та суди вирішують їхню долю.

У "Будинку зі скалок" не було ані сценарію, ані репетицій, ані навіть дублів. "Були лише я, камера та мій асистент. Так дітям стало легше розкритися і бути собою. Вони часто забували, що ми є поряд і просто жили своїм життям" - говорить режисером фільму, данець Сімон Леренґ Вільмонт.

"Будинок зі скалок" - це фільм виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії. Українську стрічку у номінанти на Оскар обрали з понад сотні фільмів.

Фільм з'явився завдяки благодійному фонду Голоси дітей, де допомогли знімальній групі спілкуватися з дітьми. "Голоси дітей" працюють з дітьми на Донбасі вже багато років.

Чому "Оскар" називають "Оскаром"?

Офіційна назва премії - "Нагорода Академії за заслуги". Неофіційна - "Оскар". Вона закріпилася за нею в 1930-і роки.

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Походження назви достеменно невідоме. Однак є три версії.

Голлівудський оглядач світської хроніки Сідні Скольскі стверджував, що саме він дав назву премії.

Інша ймовірна авторка назви - зірка Голлівуду Бетті Дейвіс, яка до кінця своїх днів стверджувала, що саме вона придумала ім'я статуетці премії Кіноакадемії. На її думку, це сталося через те, що дупа статуетки зовні нагадувала їй зад її чоловіка, друге ім'я якого було Оскар.