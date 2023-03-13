Про що говорять великі втрати росіян під Бахмутом

24 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Українські військові їдуть у бік Бахмута 11 березня

Про значні втрати під час битви за Бахмут, який Москва намагається захопити протягом місяців, повідомляють і Україна, і Росія.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що за останні кілька днів на бахмутському напрямку Росія втратила понад 1 100 солдатів загиблими та ще понад півтори тисячі - пораненими.

РФ заявила, що за останню добу вбила понад 220 українських військовослужбовців.

Західні офіційні особи оцінюють загальні втрати Росії під Бахмутом у 20-30 тис. військових.

ВВС не може перевірити цифри, надані жодною зі сторін.

Попри те, що Бахмут не має великого стратегічного значення, він став ціллю для російських командувачів, які намагаються так донести хоч якісь позитивні новини для Кремля. Захоплення міста також трохи наблизить Росію до її мети контролювати всю Донецьку область, одну з чотирьох областей України, анексованих Росією у вересні минулого року після так званих референдумів.

Командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські найманці групи "Вагнера" атакували його війська з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону та просунутися до центральних районів міста.

Приватна військова компанія зосереджена на штурмі Бахмута, а її лідер Євген Пригожин зробив репутаційну ставку на захоплення міста саме його угрупуванням.

У неділю він заявив, що ситуація "складна, дуже важка, ворог б'ється за кожен метр". "Що ближче до центру міста, то запекліші бої", - сказав він у голосовому повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Після передбаченого ним захоплення Бахмута, він збирається почати вербувати нових людей, заявив Пригожин.

Американський Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що російський наступ гальмує.

"Ймовірно, бойовики групи "Вагнера" дедалі більше закріплюються в міських районах... але їм важко досягти значних успіхів", - йдеться у повідомленні.

Пригожин може скоротити діяльність ПВК

Водночас британська розвідка вважає, що Євген Пригожин, вочевидь, втратив доступ до рекрутингу в російських в'язницях через постійні суперечки з керівництвом міноборони Росії.

На думку розвідників міноборони Великої Британії, він буде змушений скоротити масштаб або інтенсивність дій своєї ПВК в Україні, якщо заборона на вербування ув'язнених збережеться.

При цьому дуже ймовірно, що Пригожин переорієнтував зусилля з вербування на вільних російських громадян.

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В міноборони Британії повідомляють, що з початку березня 2023 року "Вагнер" створив інформаційно-пропагандистські групи, які базуються в спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії.

Крім того, днями рекрутери "Вагнера" в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого воїна" для збору контактних даних зацікавлених школярів.

"Близько половини ув'язнених, яких "Вагнер" вже відправив в Україну, вочевидь, загинули, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування засуджених" - йдеться в огляді.

Схожої думки дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що конфлікт між міністерством оборони Росії та керівником ПВК "Вагнер", схоже, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

Експерти припускають, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник російського генштабу генерал Валерій Герасимов, швидше за все, скористалися можливістю навмисно витратити елітні сили "Вагнера" в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

Також Путін і міноборони РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне кульмінації.

Путін, ймовірно, використає великі втрати "Вагнера", повідомлення про низький моральний дух і злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах, кажуть аналітики.

До вторгнення в Бахмуті проживало близько 70 тисяч людей, тепер із них залишилося лише кілька тисяч. Колись місто було відоме соляними й гіпсовими копальнями та виноробним заводом.