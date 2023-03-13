Осел, ведмідь і неймовірні сукні - головні моменти Оскара у фото

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У Голлівуді роздали Оскари. Тріумфатором 95-ї церемонії нагородження від Американської кіноакадемії став фантастичний бойовик "Все завжди і водночас".

Розповідаємо про найбільш зворушливі та смішні моменти шоу.

Вів церемонію комік Джиммі Кіммел. В якийсь момент він вивів на сцену віслюка, заявивши, що це повноправна героїня фільму Мартіна Макдона "Банші Інішеріна" на прізвисько Дженні. Він назвав тварину "сертифікованим віслюком емоційної підтримки".

Автор фото, CARLOS BARRIA Reuters

Одним віслюком не обмежилися.

Згодом вручати нагороду за найкращі спецефекти вийшла акторка Елізабет Бенкс разом із актором у костюмі ведмедя.

"Нещодавно я зняла фільм "Кокаїновий ведмідь", і без візуальних ефектів ведмідь виглядав би так", - пожартувала Бенкс.

Автор фото, Getty Images

Переможець Оскара Ке Хюі Куан, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану, мав емоційний виступ на сцені. Він плакав і дякував мамі, а також розповів про свій шлях мігранта з В'єтнаму: "Моя подорож почалася на човні, я провів рік у таборі для біженців і якимось чином опинився тут, на найбільшій сцені Голлівуду".

Дитиною він зіграв у фільмі про Індіану Джонса. Момент зі стрічки він повторив на церемонії Оскар, обійнявши Гарісона Форда.

Автор фото, ALAMY/GETTY IMAGES

Леді Гага, яка спочатку з'явилася на церемонії у сукні з нової колекції Versace, на сцену вийшла у рваних джинсах та без макіяжу.

Нічого не мало відволікати глядачів від її виконання пісні "Тримай мою руку".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Леді Гага у різних образах на Оскарі

Автор фото, EPA, Reuters Підпис до фото, Кара Делевінь в Elie Saab, Зої Салдана у Fendi

Автор фото, Getty Images, REUTERS Підпис до фото, Мішель Вільямс у Шанель, Анджела Бассеттв Moschino

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анна Де Адрамс у Louis Vuitton та Елісон Вільямс у Giambattista Valli

Запальний танок з індійського фільму RRR, який отримав Оскар за найкращу пісню. Ведучий Кіммел жартував, що танцюристи з фільму RRR будуть з'являтися за кожним переможцем, чиї промови триватимуть надто довго. На фото - кадр з фільму, який знімали у Києві біля Маріїнського палацу.

Автор фото, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Джиммі Кіммел жартував, що у Голлівуді закінчуються ідеї, бо Стівену Спілбергу довелося знімати фільм про Стівена Спілберга. Він мав на увазі автобіографічний фільм, номінований на найкращий фільм "Фабельмани".

Американський комік описав "Аватар: шлях води" як "ще одну можливість для Джеймса Кемерона зробити те, що він любить понад усе — втопити Кейт Вінслет" (актриса також була в "Титаніку" Кемерона).

Автор фото, PA Reuters Підпис до фото, Кайлі Дженнер та Єва Лонгорія