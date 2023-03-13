Помер японський письменник, нобелівський лауреат Кендзабуро Ое

1 година тому

Автор фото, YOSHIKAZU TSUNO

У Японії у віці 88 років помер відомий письменник-гуманіст, лауреат Нобелівської премії з літератури Кендзабуро Ое.

Ое - загальновизнаний класик японської та світової літератури. Свій стиль він називав "гротескним реалізмом".

Нобелівську премію з літератури він отримав у 1994 році - не за конкретний роман, а за унікальний письменницький стиль.

"Він з поетичною силою створив уявний світ, в якому реальність і міф, об'єднуючись, представляють тривожну картину сьогоднішніх людських негараздів", - йшлося у заяві Нобелівського комітету під час оголошення його лауреатом.

Після здобуття Нобелівської премії Кендзабуро Ое відмовився від Ордену Культури - японської премії в галузі культури, яка вручається Імператором. Письменник заявив, що визнає лише демократію.

Серед найвідоміших романів та есе Кендзабуро Ое: "Особистий досвід" (1964), "Футбол 1860" (1967), "Оголосили мене води до душі моєї" (1973), "Записки пінчраннера" (1976), "Ігри сучасників" ( 1979) та інші.

Особистий досвід

Ое народився 31 січня 1935 року на японському острові Сікоку. У квітні 1954 року Ое з другого разу вступив на філологічний факультет Токійського університету.

Він сам говорив, що в його житті було дві події, які найбільше вплинули на його формування як письменника та як особистості. Одне сталося у його дитинстві - бомбардування Хіросіми. Друге - у зрілому віці, коли у 1963 році у нього народився син з особливостями розвитку.

Роман "Особистий досвід", що вийшов через рік, присвячений усвідомленню нової реальності, в якій опинився письменник, та його відповідальності за хвору дитину. Тема взаємин із сином простежувалася пізніше у багатьох роботах Ое.

Письменник покладав на Японію відповідальність за Другу світову війну та атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

Після аварії на "Фукусімі" виступив проти можливого перезапуску ядерних реакторів у Токіо. Він активно виступав проти ядерної зброї і боровся за права людини. Письменник випустив серію есеїв "Хіросімські записки" і багато разів відвідував Хіросіму. Також він брав участь у Всесвітній конференції із заборони атомних бомб.