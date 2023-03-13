Чоловік пів століття чекав на смертну кару за вбивство. Тепер його справу переглянуть

Шаймаа Халіл та Саймон Фрейзер

BBC News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Справу японця, який чекав на виконання смертного вироку майже пів століття, тепер переглянуть.

За даними Amnesty International, Івао Хакамада, якому зараз 87 років, був засудженим до смертної кари найдовше у світі.

У 1968 році він отримав смертний вирок за вбивство свого боса, його дружини та двох їхніх дітей у 1966 році.

Колишній боксер-професіонал зізнався у скоєнні злочину після 20 днів допиту, під час якого, за його словами, його били. Пізніше він відмовився від своїх зізнань у суді.

Правозахисні групи критикують Японію за те, що у країні при винесенні вироків покладаються на зізнання, які, за їхніми словами, поліція часто отримує силою.

Під час повторного судового розгляду судді вирішать, чи збігається ДНК з плям крові на одязі, який, як вважають, належав убивці, з ДНК Хакамади.

Його адвокати стверджували, що докази були сфабриковані.

Івао Хакамаду заарештували і звинуватили у пограбуванні та вбивстві його роботодавця та його сім'ї на фабриці з переробки сої в місті Сідзуока на захід від Токіо в 1966 році. Їхні тіла знайшли зарізаними після пожежі.

У 2014 році Хакамаду звільнили з в'язниці й передали його справу на повторний розгляд в окружний суд, який визнав, що слідчі могли підкинути докази. Потім це рішення скасував високий суд у Токіо.

Але після апеляції судді Верховного суду наказали високому суду переглянути справу, що призвело до ухвали про повторний розгляд справи.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сестра засудженого Хідеко Хакамада

"Я чекала цього дня 57 років, і він настав, - сказала 90-річна сестра засудженого Хідеко, яка роками проводила кампанію на користь свого брата. - Нарешті цей тягар упав з моїх плечей".

Сім'я Івао Хакамади каже, що після десятиліть, проведених у в'язниці, у нього погіршилося психічне здоров'я.

Японія є єдиною великою індустріально розвиненою демократією, окрім США, у якій досі є смертна кара.

Amnesty привітала повторний розгляд справи як "запізнілий шанс відновити правосуддя".

"Засудження Хакамади ґрунтувалося на вимушеному "зізнанні", і є серйозні сумніви щодо інших доказів, використаних проти нього", - заявив директор правозахисної групи в Японії Хідеакі Накагава.

Проте, якщо буде подана спеціальна апеляція, процес повторного розгляду може тривати роками, і адвокати протестують проти цієї системи.

Адвокати також привітали це рішення, але закликали прокурорів "швидко розпочати повторний розгляд справи, без подання апеляції до Верховного суду".

"Ми не можемо дозволити собі жодних подальших зволікань щодо пана Хакамади, якому вже 87 років і який страждає від психічних і фізичних захворювань після 47 років фізичних обмежень", - сказав голова Японської федерації адвокатів Мотодзі Кобаясі.