Літаки, якими нищать Україну
Під час останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня більшість ракет було випущено зі стратегічних бомбардувальників класу Ту-22 та Ту-95.
Того дня українським силам ППО вдалося збити значну частину ракет, однак ті, що долетіли до землі, забрали життя 11 людей.
Загалом у тій атаці взяли участь 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту.
Після розпаду СРСР близько сотні таких літаків залишалося і в Україні. Але з роками їх утилізували, а частину віддали Росії в рахунок боргу за газ.
Нині в Україні є лише чотири музейні літаки-експонати такого класу.
Журналіст ВВС Дмитро Власов побував у Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації, де зберігаються колишні бомбардувальники, аналогічні тим, якими Росія обстрілює Україну.
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