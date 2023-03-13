Літаки, якими нищать Україну

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Літаки, якими нищать Україну

37 хвилин(и) тому

Під час останньої ракетної атаки Росії на Україну 9 березня більшість ракет було випущено зі стратегічних бомбардувальників класу Ту-22 та Ту-95.

Того дня українським силам ППО вдалося збити значну частину ракет, однак ті, що долетіли до землі, забрали життя 11 людей.

Загалом у тій атаці взяли участь 17 російських стратегічних бомбардувальників Ту.

Після розпаду СРСР близько сотні таких літаків залишалося і в Україні. Але з роками їх утилізували, а частину віддали Росії в рахунок боргу за газ.

Нині в Україні є лише чотири музейні літаки-експонати такого класу.

Журналіст ВВС Дмитро Власов побував у Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації, де зберігаються колишні бомбардувальники, аналогічні тим, якими Росія обстрілює Україну.