Відстежували поставки зброї Україні: у Польщі викрили мережу російських шпигунів

6 хвилин(и) тому

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У Польщі затримали шість російських шпигунів. Їхнім завданням, за даними слідства, була підготовка диверсій і спостереження за залізницею в районах, де відбуваються переміщення західної зброї до України.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі (АВБ). АВБ на запит BBC News Україна ще не надало відповіді, але джерело в польських силових відомствах підтвердило цю інформацію кореспондентові ВВС у Варшаві Адаму Істону.

Крім того, на вівторок міністерство внутрішніх справ Польщі призначило пресконференцію міністра Маріуша Камінського з цього питання.

Відповідно до інформації RMF24, громадянство затриманих не конкретизують, але усі шестеро - "іноземці з-за східного кордону" Польщі, які працювали на російські спецслужби.

Їх викрили після того, як на важливих залізничних шляхах та вузлах виявили приховані камери, які реєстрували рух потягів та передавали інформацію до мережі. Загалом, за даними журналістів, йшлося про кілька десятків таких камер.

"Йдеться в основному про ділянки залізничних шляхів в Підкарпатському воєводстві, в тому числі в околицях аеропорту Яшьонка поблизу Жешува. Це головний логістичний пункт західного озброєння та амуніції для України", - йдеться в матеріалі.

Аеропорт захищений американськими системами ПРО Patriot.

Таким чином росіяни могли дізнаватись про початок руху зброї до України.

Росія послідовно намагається атакувати шляхи постачання західної зброї в Україні, зокрема і залізничну інфраструктуру.