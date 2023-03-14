Чоловік судиться з жінками, які допомогли його ексдружині зробити аборт

Хлоя Кім

BBC News, Нью-Йорк

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Житель Техасу звинуватив трьох жінок у тому, що вони допомогли його колишній дружині отримати таблетки для аборту. Чоловік вимагає від кожної компенсацію в розмірі одного мільйона доларів. Це перший серйозний судовий позов після того, як Верховний суд США скасував конституційне право на аборт.

Маркус Сільва у своєму позові стверджує, що жінки винні у смерті його дитини, яка настала "внаслідок протиправних дій", і що за законом штату "особа, яка допомагає вагітній жінці зробити аборт, скоїла злочин, який кваліфікують як вбивство".

Як доказ чоловік надав скриншоти особистого листування колишньої дружини. У повідомленнях обвинувачені пропонували посилання на сайти, де можна купити таблетки для медикаментозного аборту. Третя жінка допомогла доставити замовлення в Х'юстон, де мешкало подружжя.

Текстові повідомлення показують, що колишня дружина Сільви була стурбована тим, що він спробує змусити її залишитись з ним, якщо дізнається про вагітність.

Жінок також звинувачують у змові — що вони, мовляв, підказали колишній дружині Сільви приховати від нього вагітність.

У судовому позові стверджується, що виробника ліків також притягнуть до відповідальності, щойно його особу буде встановлено.

Сама Бріттні Сільва, яка розлучилася з чоловіком у лютому 2023 року, згідно з позовом, не є відповідачем, оскільки за законами Техасу вагітна жінка звільняється від судового переслідування.

Відомо, що у колишнього подружжя є дві доньки.

У позові вказано, що Бріттні Сільва дізналася про свою вагітність у липні 2022 року, після того, як Верховний суд США скасував конституційне право на аборт, але за місяць до того, як Техас ухвалив закон, що зробив аборт кримінальним злочином із покаранням аж до довічного ув'язнення, за винятком порятунку життя матері.

Ще до того, як ця заборона набула чинності, у штаті діяла низка інших обмежень на аборти.

У 2021 році Техас ухвалив закон, що забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності. Це дало право громадянам у Техасі позиватися до медиків і навіть до членів родини, які підтримали жінку в здійсненні аборту плоду, старшого від шести тижнів, або навіть до приятеля жінки, який би відвіз її на авто для здійснення аборту.

Одним з адвокатів Маркуса Сільви став Джонатан Мітчелл. Саме він був автором закону про аборти у Техасі, який забороняє робити їх на терміні від шести тижнів.

У липні минулого року Верховний суд США скасував 50-річне право американок на переривання вагітності. Тепер усі штати можуть самі вирішувати, легалізувати чи заборонити аборти на своїй території.

Це рішення Верховного суду викликало хвилю протестів у всій країні. На підтримку жінок висловлювалися знаменитості, телеведучі, політики та представники великих американських компаній.

Як свідчать опитування громадської думки, більшість американців підтримують право жінок на аборти.

І хоча останні 30 років кількість абортів у країні неухильно знижувалася, останніми роками тенденція змінилася. Пік абортів припав на 1980 рік, коли на тисячу жінок дітородного віку (від 15 до 44 років) припадало в середньому близько 29 абортів, проте до 2017 року показник знизився до 13,5 на тисячу, після чого знову почав зростати.