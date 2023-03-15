"Збиття безпілотника США було неминучим" - Кулеба в інтерв'ю ВВС

Джеймс Лендейл та Томас Макінтош

BBC News

1 година тому

Такі інциденти, як збиття американського безпілотника над Чорним морем, неминучі, поки Росія не покине Крим, заявив в інтерв'ю BBC міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Великий дрон MQ-9 Reaper впав у воду у вівторок. США та Росія запропонували суперечливі пояснення.

США заявили, що посадили пошкоджений дрон після того, як він став "непридатним для польоту", коли російський реактивний літак зачепив його пропелер.

Але міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує з цього приводу дипломатичної ескалації.

Він назвав це "рутинним інцидентом" і зазначив: "Поки Росія контролює Крим, такі інциденти будуть неминучими, і Чорне море не буде безпечним місцем".

"Тож єдиний спосіб запобігти подібним інцидентам - це фактично вигнати Росію з Криму", - додав він.

Ключове питання полягає в тому, чи була це спроба Росії лише порушити роботу американського безпілотника, чи навмисна спроба його збити.

Представники американських військових заявили, що інцидент стався у вівторок вранці, і протистояння тривало близько 30-40 хвилин.

Кілька разів перед зіткненням російські реактивні літаки скидали пальне на безпілотник у "нерозважливий, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб", йдеться у заяві США у вівторок.

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав журналістам, що дрон був "некерованим і нездатним літати, тому ми його посадили", і додав, що зіткнення також, ймовірно, пошкодило російський літак.

Росія заперечує, що два її винищувачі Су-27 контактували з американським безпілотником.

Міністерство оборони Росії заявило, що дрон розбився після "різкого маневру" і що він летів з вимкненими транспондерами (пристроями зв'язку).

Напруженість навколо Чорного моря зросла після анексії Росією Криму в 2014 році.

А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та Велика Британія активізували польоти з метою спостереження, які завжди виконують у міжнародному повітряному просторі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Безпілотники Reaper - це літальні апарати для спостереження з розмахом крил 20 м

BBC запитала Кулебу, чи можуть США та інші союзники стати обережнішими після інциденту з дроном.

"Якщо Захід хоче продемонструвати свою слабкість, він, звичайно, повинен продемонструвати свою обережність після такого інциденту, але я не думаю, що у столицях панують такі настрої", - відповів він.

"Настрій - не робити ескалацію, але й не піддаватися тиску - фізичному чи риторичному - з боку Росії", - зазначив Кулеба.

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що військові "продовжуватимуть літати та діяти" там, де це дозволено міжнародним правом.

"Росія зобов'язана експлуатувати свої літаки безпечно та професійно", - сказав він українській контактній групі.

Після виклику для розмови з офіційними особами у Вашингтоні російський посол Анатолій Антонов сказав, що Москва сприйняла інцидент з дроном як "провокацію".

"Неприйнятна діяльність американських військових у безпосередній близькості від наших кордонів викликає занепокоєння", - висловив він точку зору Кремля.

У середу речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що між Москвою та Вашингтоном не було контактів на високому рівні щодо цього інциденту.

Але він додав, що Росія ніколи не відмовиться від конструктивного діалогу.