"Немає навіть туалетів". Чому німецька армія у занепаді попри війну Росії проти України

1 година тому

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Німеччина ще не витратила жодного євро зі 100 млрд, виділених на переозброєння бундесверу минулого року невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це у вівторок заявила Єва Хьогль, уповноважена німецького парламенту з питань оборони.

Хьогль різко засудила зволікання уряду і зазначила, що збройні сили країни зараз оснащені навіть гірше, ніж рік тому.

Наприкінці лютого 2022 року, за кілька днів після початку російської війни в Україні, канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина кардинально змінює свій підхід до фінансування армії, який тривалий час залишався мінімальним через пацифізм німецьких політиків.

Шольц пообіцяв підняти щорічні витрати на бундесвер до прийнятого в НАТО орієнтиру - 2% ВВП, а також окремо та терміново вкласти в модернізацію армії 100 млрд євро. У травні німецький парламент проголосував за створення спеціального фонду, до якого планували внести ці 100 млрд євро.

Але тепер, майже через рік після промови Шольца, що розбурхала світ, ніяких відчутних результатів викладеного ним плану немає, заявила Хьогль у своїй щорічній доповіді перед урядом.

"На жаль, я мушу зазначити, що у 2022 році жодного євро чи цента з цього спеціального фонду не витратили", - сказала Хьогль, депутатка від Соціал-демократичної партії Олафа Шольца.

За її словами, збройним силам бракує "буквально всього", а в деяких військових частинах навіть немає туалетів, чистих душів (…), приміщень для занять спортом, кухонь, медпунктів і нормально обладнаних збройових кімнат.

На що планують витратити 100 млрд євро

Про перші великі проєкти, які будуть оплачені зі спеціального фонду, міністерство оборони Німеччини оголосило лише у грудні 2022 року.

Тодішній голова відомства Крістіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина замовила сучасні американські літаки F-35, а також стрілецьку зброю та рації на загальну суму 13 млрд євро.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Крістіну Ламбрехт багато критикували за багаторічні проблеми з оснащенням бундесверу

Ламбрехт багато критикували за зволікання як у рішеннях щодо допомоги Україні, так і у справі модернізації власної армії Німеччини, і у січні 2023 року вона пішла у відставку.

Ще влітку міністерство оборони повідомляло, що спеціальний фонд у 100 млрд євро має допомогти армії країни радикально оновити її техніку.

Крім винищувачів F-35 йшлося про важкі транспортні вертольоти CH-47F Chinook виробництва Boeing, підводні човни U212, нові кораблі, а також бойові машини і бронетранспортери для сухопутних військ.

Кілька мільярдів євро планувалося вкласти в сучасні засоби зв'язку, захищені від перехоплення.

Допомога Україні

Попри те, що Німеччина зволікає із запланованою модернізацією власної армії, країна продовжує надсилати великі партії військової допомоги Україні.

За останній рік Берлін передав Києву системи ППО, ракетні установки, бронетранспортери, боєприпаси, техніку та спорядження для саперів.