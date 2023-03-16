Польща передає Україні перші літаки МіГ-29. Як вони допоможуть

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Найближчими днями Польща передасть Україні перші чотири літаки-винищувачі МіГ-29. Про це повідомив польський президент Анджей Дуда на спільній пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Павелом. Це довгоочікувана новина для Києва, адже українська влада просить про літаки практично з початку повномасштабного вторгнення.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решту літаків обслуговують і готують (до передачі)", - цитує Дуду польське видання rp.pl.

Переговори про надання Україні літаків тривали весь останній рік. Західні країни часто апелювали до того, що це має бути спільне рішення НАТО, яке потребує ретельного узгодження та обговорення. Експерти ж пояснювали, що вони просто боялися ескалації конфлікту, а тому зволікали з рішенням про надання літаків.

Що сказав Дуда

Президент повідомив, що Польща має близько десятка таких літаків, які вона отримала на початку 1990-х років. При цьому він не назвав точну кількість, яку планують передати Україні.

"Це останні роки їхньої експлуатації відповідно до їхніх технічних можливостей", - також додав Дуда.

Він зазначив, що Польща замінить ці МіГи літаками FA-50 з Південної Кореї, перші поставки яких очікують наприкінці цього року. Згодом Польща також планує отримати винищувачі F-35.

Це перша західна держава, яка після повномасштабного вторгнення Росії підтвердила передачу Україні бойових літаків.

Раніше про готовність передати Україні винищувачі МіГ-29 також заявляла Словаччина.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Міг-29 ВПС України

Хороші новини для Києва

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав передачу Україні літаків МіГ гарною новиною, бо це, за його словами, "зрушило з місця передачу бойової авіації" Україні, передає "Укрінформ".

Водночас він зазначив, що окремо стоїть питання того, в якому стані будуть літаки - від цього залежатиме, як Україна буде їх використовувати.

"Будь-яка допомога цією технікою - це для нас, безумовно, хороші новини в плані того, що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, який у нас сьогодні є", - зазначив він.

Він припустив, що частково надані Україні літаки можна буде використовувати як донорські запчастини, бо Україна не має можливості виготовляти унікальних запчастин на своїх заводах, бо ті літаки, які зараз є на озброєнні, вироблялися ще за часів СРСР у Росії.

Водночас Ігнат додав, що ці літаки є морально та фізично застарілими - наймолодший літак, який є на озброєнні в Україні, був випущений у 1991 році - і працюють на межі можливостей.

"Льотчики дива роблять на цих літаках, протидіючи потужному ворогу, чиє авіаційне угруповання в п'ять разів фактично переважає українське", - зазначив він і додав, що Росія також має технічно кращі літаки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 - один із найкращих реактивних винищувачів в історії

Саме тому, за його словами, Україні потрібна краща техніка, аніж МіГ-29, який не має того широкого спектра озброєння, який може ефективно протистояти супротивнику в повітрі та знищувати наземні цілі.

Тому для того, щоб захистити небо, зокрема від крилатих ракет та "Шахедів", Україні потрібні досконаліші літаки, такі як F-16, каже Ігнат.

Україна давно намагається отримати від своїх західних партнерів винищувачі, зокрема F-16, однак, згідно з їхніми останніми заявами, найближчим часом це навряд чи відбудеться - зокрема тому, що для їхнього використання українські пілоти мають проходити тривале навчання.

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на вершині списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися з ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Можлива передача МіГ-29 - добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим - безпілотники поки не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.

До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГ-29 та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.