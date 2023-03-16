Росія хоче підняти уламки MQ-9 Reaper з дна Чорного моря. США кажуть, що нічого цінного там уже немає

1 година тому

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Російська влада підтвердила, що в Чорному морі продовжується операція, в ході якої військові намагаються підняти з дна уламки розбитого напередодні розвідувального американського безпілотника MQ-9 Reaper. Представники адміністрації США кажуть, що зробити це буде вкрай складно, і наполягають, що будь-яку цінну інформацію, яку можна було знайти в дроні, вже знищили.

Раніше США заявляли, що їхній розвідувальник безпілотник MQ-9 Reaper у вівторок стикнувся з російським винищувачем Су-27 в небі над нейтральною частиною Чорного моря та впав у воду. В російському міноборони заперечують факт зіткнення і стверджують, що дрон летів із виключеними транспондерами в сторону анексованого Криму.

У середу інциденту над Чорним морем були присвячені відразу дві телефонні розмови між високопоставленими представниками американського та російського воєнних відомств. Перемовини провели міністри оборони двох країн Ллойд Остін та Сергій Шойгу, а також начальники штабів Марк Міллі та Валерій Герасимов.

Міністерство оборони Росії повідомило, що Шойгу та Остін обговорили події над Чорним морем. При цьому російський міністр заявив, що інцидент стався через недотримання заявленої РФ зони обмеження польотів, що була встановлена в зв'язку з проведенням "спецоперації", а також посилення розвідувальної діяльності проти інтересів Росії, передає ТАСС. Шойгу також зазначив, що польоти безпілотників США біля побережжя Криму "мають провокаційний характер, що створює передумови для ескалації ситуації".

Остін, за його версією, сказав Шойгу, що "США продовжать польоти та роботу скрізь, де дозволяє міжнародне право [...] І професійне та безпечне поводження з власними військовими літаками - відповідальність Росії (цитата за агентством Reuters)".

Представник Держдепартаменту Нед Прайс у середу також нагадав, що США, як і більшість країн світу, не визнають незаконну анексію Криму Росією та вважають його територією України.

Чи можна підняти уламки

Тим часом військові РФ намагаються підняти з дна Чорного моря уламки MQ-9 Reaper, повідомив в інтерв'ю російському державному телебаченню секретар Радбезу Росії Микола Патрушев.

"Я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні, але це робити треба і будемо цим займатися, обов'язково. Сподіваюся, звісно, на успіх", - сказав Патрушев.

Раніше в російських провоєнних телеграм-каналах з'явилося аудіо, на якому чути, як деякі люди ведуть перемовини російською мовою про підняття з дна деяких уламків дрона. Зокрема, стверджується, що вдалося підняти "кожух двигуна внутрішнього згоряння". Ці дані не підтверджені офіційно.

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Американська телекомпанія ABC News повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що росіянам, можливо, вдалося дістати уламки безпілотника MQ-9 Reaper, який перед тим впав у Чорне море. Журналісти не наводять інших деталей, в тому числі про те, які саме частини літака могли потрапити в руки російських військових.

Але перед тим представник Пентагона генерал Патрік Райдер сказав, що, за його даними, російська сторона не змогла отримати залишки дрона.

У середу голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що американські військові вжили всіх необхідних кроків для видалення програмного забезпечення безпілотника для того, щоб росіяни не змогли отримати ніякої секретної інформації, якщо би їм вдалося підняти уламки апарата. "Ми цілком впевнені, що все цінне, що там було, більше цінності не представляє", - сказав Міллі.

Він додав, що при ударі в воду апарат розбився на частини, а уламки затонули на глибині 4000-5000 футів (1200-1500 метрів), тому підняти їх буде складно.

Максимальна глибина Чорного моря сягає 2210 метрів. Точні координати падіння дрона не розкривалися, але, за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, глибини на південь від Криму (так сторони описували район, де все відбулося) перевищують тисячі метрів.

Це набагато глибше, чим здатен витримати водолаз навіть із потужним спеціальним обладнанням. Для порівняння, підводний човен "Курськ" лежав на глибині 108 метрів, і щоб його підняти знадобилася спеціальна важка техніка, якої в Росії тоді - в 2001 році - не було.

На думку трьох джерел американської телекомпанії NBC News, американська влада також навряд зможе дістати з дна уламки MQ-9 Reaper.

Як зазначають аналітики, щоб підняти з дня моря великий безпілотник, часто застосовують військові кораблі чи цивільні судна - так було в 2018 році, коли біля берегів Іспанії за допомогою судна USNS Arctic з дна підняли БПЛА RQ-4 Global Hawk. Але невдовзі після вторгнення Росії в Україну Туреччина закрила прохід для військових кораблів по Босфору і Дарданеллам.

Що саме сталося з безпілотником

Тим часом США і Росія продовжують сперечатися про причини, через які зазнав краху MQ-9 Reaper. У Вашингтоні кажуть, що російський винищувач задів пропелер безпілотника, а до цього зливав на нього паливо. У Москві ж стверджують, що американський апарат впав сам.

Телекомпанія NBC News повідомляє із посиланням на трьох неназваних чиновників адміністрації США, що агресивні дії російських військово-морських сил проти американського безпілотника MQ-9 Reaper були схвалені "на найвищому рівні в Кремлі".

Як сказали співбесідники NBC News, російські винищувачі скидали на MQ-9 Reaper авіаційне паливо - і це, на думку американської розвідки, говорить про намір збити безпілотник з курсу чи "осліпити" його сенсори.

"Агресія при перехопленні входила в наміри російського керівництва", - сказав журналістам неназваний американський чиновник.

Автор фото, DIFD Підпис до фото, Розсекречені кадри американських військових показують момент зіткнення російського літака з американським безпілотником у вівторок

Один із представників американської адміністрації повідомив NBC News, що у нього є докази, що перехоплення схвалив особисто президент Володимир Путін. Інші чиновники відмовилися уточнити деталі та тільки казали про "найвищий рівень" прийняття рішення.

За словами джерел NBC News, російський винищувач не мав наміру зачіпати пропелер американського дрона (факт такого зіткнення російська влада заперечує). Американські чиновники, з якими поговорили журналісти, бачили відео інциденту - і на його основі роблять висновок, що зіткнення відбулося через помилки пілотів.

Цю версію в середу підтвердив і Прайс. "Я думаю, найкраща оцінка зараз - це називати їхні дії ненавмисними. Ймовірно, це був результат глибокої некомпетентності одного чи обох російських пілотів", - сказав він, посилаючись на кадри відеоспостереження, які, як кажуть у Вашингтоні, є у Пентагоні, але на даний момент вважаються секретними.

Пізніше американські військові опублікували відео зіткнення американського дрона з російськими літаками - неясно, чи це те саме відео, яке мав на увазі Прайс.