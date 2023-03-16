У Ростові палала будівля ФСБ: є загиблий, поранені та дим по всьому місту

12 хвилин(и) тому

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Щонайменше одна людина загинула і двоє отримали поранення в результаті пожежі в будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в південному місті Ростов-на-Дону, повідомляють російські ЗМІ.

На кадрах, що поширилися у соцмережах, видно велику пожежу, дим від якої було видно по всьому місту.

Губернатор Ростовської області заявив, що причиною пожежі стало коротке замикання, в результаті якого спалахнули цистерни з паливом.

Вулицю, де розташована будівля, перекрили.

Пожежа сталася в будівлі регіонального прикордонного управління ФСБ у районі міста зі щільною забудовою.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що вогонь охопив 800 квадратних метрів, в результаті чого обвалилися дві стіни.

Пожежу ліквідували о 16:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом), повідомляють російські ЗМІ.

Ростовська область межує з Донецькою та Луганською областями України, де відбуваються активні бойові дії.

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року в Росії сталася хвиля підпалів державних будівель, зокрема військкоматів та призовних комісій.

Україна причетність до пожежі заперечує.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що це "прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу РФ до великого внутрішнього конфлікту".

"Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає", - додав він.