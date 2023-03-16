Мачуха забила до смерті трирічного пасинка та зняла відео, як він помирає

Керолайн Лоубридж

BBC News

1 година тому

Автор фото, Family photo

У Британії жінка, яка вбила свого трирічного пасинка з інвалідністю і зняла на відео, як він помирає, отримала 15 років в'язниці за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Гарві Боррінгтон помер від травм голови - у нього був перелом черепа та крововилив у мозок.

На суді встановили, що Гарві не міг розмовляти через аутизм, і тому не міг розповісти своїй матері про знущання мачухи.

Його мачуху Лейлу Боррінгтон засудили за ненавмисне вбивство, але виправдали за звинуваченням у вбивстві.

Прокуратура заявила, що 23-річна жінка кілька разів вдарила Гарві по голові у будинку в Ноттінгемширі, де вона мешкала разом із батьком хлопчика, у серпні 2021 року.

Потім вона зняла на відео, як він лежав без свідомості на підлозі, і надіслала відео батькові Гарві з текстом: "Чому це відбувається зі мною?"

Потім вона подзвонила в екстрену службу 999 і викликала швидку допомогу, а згодом збрехала парамедикам, які прибули на виклик, що Харві впав і вдарився головою.

Біологічна мати Гарві, Кеті Голройд, зі сльозами заявила на суді: "До цього дня я не можу думати про те, що він лежить на тій підлозі, помирає, а вона знімає його на відео, позбавляючи його медичної допомоги".

На відео, яке Боррінгтон зняла на свій телефон, вона бере ліву руку Гарві, піднімає її вгору та відпускає, після чого вона падає на підлогу.

Потім жінка продовжила його знімати нерухомим на підлозі у вітальні.

Автор фото, Nottinghamshire Police Підпис до фото, Лейлу Боррінгтон суд присяжних визнав винною у ненавмисному вбивстві

Смертельні травми Боррінгтон завдала Харві 7 серпня 2021 року, через два дні він помер у лікарні.

На суді також встановили, що до цього Гарві зазнавав насильства з боку Боррінгтон.

Прокурор Джонас Ганкін зазначив, що Гарві був вразливим через свій вік та інвалідність, що є обтяжувальними обставинами.

"Він мав важкий випадок невербального аутизму, - сказав Ганкін. - Його складна поведінка вимагала від опікунів більшої емпатії та доброзичливості. Вона жодним чином не може виправдати кривду, яку йому завдала обвинувачена".

Боррінгтон заявила на суді, що ніколи не кривдила Гарві, й стверджувала, що він впав з дивана і вдарився головою.

Проте свідок-експерт, якого викликало обвинувачення, сказала, що Гарві помер в результаті "прямого удару тупим предметом".

"Постійний кошмар"

Під час виголошення вироку суддя Ніклін звернувся до Боррінгтон: "Те, що сталося з Гарві, знаєте лише ви... але вердикт присяжних показує, що вони впевнені, що ви напали на Гарві й завдали дуже серйозні травми голови, які призвели до його смерті".

Боррінгтон також визнали винною у завданні тяжких тілесних ушкоджень - за те, що перед цим вона зламала руку Гарві - та у ще одному нападі, який також спричинив тілесні ушкодження.

За ці злочини її засудили до двох років та шести місяців тюремного ув'язнення , які вона відбуватиме одночасно з вироком за ненавмисне вбивство.

"Підтвердження того, що Гарві перед смертю зазнав нападу з боку Лейли Боррінгтон, стане для мене травмою на все життя, постійним кошмаром, від якого я ніколи не зможу прокинутися", - сказала на суді мати Гарві.

Зі сльозами на очах вона пояснила, що через інвалідність син не міг їй розповісти про жорстоке поводження з боку мачухи.

"Тривожна справа"

Прокурорка Дона Паррі-Джонс зазначила, що Гарві "помер від рук людини, яка мала піклуватися і дбати про нього".

Інспектор Саймон Гаррісон з поліції Ноттінгемшира сказав, що робота над цією справою викликала в нього "тривогу та засмучення".

"Смерть будь-якої дитини - це трагедія, але в таких випадках є щось особливо жахливе", - сказав він.

"Як офіцер поліції я радий, що правосуддя відбулося, але я усвідомлюю, що жоден вирок про позбавлення волі не може адекватно відповісти на біль і страждання, які відчуває родина Гарві", - додав він.