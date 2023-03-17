МіГ-29 для України. Словаччина слідом за Польщею дає 13 літаків - як це змінить хід війни

1 година тому

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Уряд Словаччини офіційно схвалив відправку в Україну 13 літаків МіГ-29, повідомив в твіттері прем'єр країни Едуард Гегер. Напередодні про рішення відправити літаки до України оголосила Польща. Для українського війська це матиме виняткове значення.

"Обіцянки потрібно виконувати, і коли Зеленський просив більше зброї, включаючи бойові винищувачі, я сказав, що зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога є ключем того, щоб України могла захистити себе та всю Європу від Росії", - написав словацький прем'єр.

16 березня про передачу літаків Україні офіційно оголосила Польща. Йшлося про перші чотири МіГ-29, але польський президент Анджей Дуда підкреслив, що це лише перша партія, решта надійде після відповідного обслуговування та підготовки.

Точну кількість він не уточнив, але загалом Польща має близько десятка літаків такого класу.

Це довгоочікувана новина для Києва, адже українська влада просить про літаки практично з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у Росії це рішення Заходу розкритикували. Зокрема прессекретар Володимира Путіна Дмитро Песков заявив, що це "принесе біди самим українцям" і на результат бойових дій не вплине.

"Таке враження, що вони займаються утилізацією старої техніки, вона буде підлягати знищенню", - заявив Песков.

Переваги і недоліки

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Міг-29 ВПС України

В Україні рішення нарешті розпочати поставки літаків для українського війська привітали. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав це гарною новиною, бо це, за його словами, "зрушило з місця передачу бойової авіації" Україні.

За його словами, багато буде залежати від того, в якому стані ці літаки. Чи можна буде їх активно використовувати в бою, чи лише пустити на донорські запчастини до українського авіапарку.

Водночас Ігнат додав, що ці літаки є морально та фізично застарілими - наймолодший літак, який є на озброєнні в Україні, був випущений у 1991 році. Вони працюють на межі можливостей.

"Льотчики дива роблять на цих літаках, протидіючи потужному ворогу, чиє авіаційне угруповання в п'ять разів фактично переважає українське", - зазначив він і додав, що Росія також має технічно кращі літаки.

Саме тому, за його словами, Україні потрібна краща техніка. Щоб захистити небо, зокрема від крилатих ракет та "Шахедів", Україні потрібні досконаліші літаки, такі як F-16, каже Ігнат.

Україна давно намагається отримати від своїх західних партнерів винищувачі, зокрема F-16, однак, згідно з їхніми останніми заявами, найближчим часом це навряд чи відбудеться - зокрема тому, що для їхнього використання українські пілоти мають проходити тривале навчання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 - один із найкращих реактивних винищувачів в історії

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на чолі списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися зі ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Передача МіГ-29 - добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим - безпілотники поки що не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.