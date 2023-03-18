Трамп заявив, що його арештують у вівторок. З чим це пов'язано та які матиме наслідки

Сара Фоулер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що очікує на арешт у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання колишній порнозірці.

Трамп на своїй платформі Truth Social закликав своїх прихильників протестувати проти такого кроку.

Один із адвокатів Трампа сказав, що його твердження про можливий арешт ґрунтується на повідомленнях ЗМІ про те, що наступного тижня проти нього можуть висунути звинувачення.

Якщо Трампу дійсно висунуть звинувачення, це буде перша кримінальна справа, порушена проти колишнього президента США.

Це також матиме серйозні наслідки для його кампанії на президентських виборах 2024 року.

Головним конкурентом Трампа у боротьбі за те, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, вважають Рона Десантіса, який виступає за зменшення допомоги Україні та зробив декілька скандальних заяв щодо українсько-російської війни. Десантіс офіційно не оголошував про свою кандидатуру, але робив усе, щоб показати, що має такі амбіції.

Протягом п'яти років прокуратура Нью-Йорка розслідувала звинувачення в тому, що перед президентськими виборами 2016 року від імені пана Трампа колишній порнозірці Стормі Деніелс платили гроші за мовчання.

Деніелс стверджує, що перед виборами 2016 року колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив їй 130 000 доларів в обмін на мовчання про їхній імовірний роман. Трамп заперечує, що вони мали сексуальні стосунки, і відкидає справу як політично мотивовану.

Це одна з кількох справ, у яких зараз ведеться розслідування проти 76-річного експрезидента, хоча у жодній із них йому не висунули звинувачення, і він заперечує свою провину.

У суботу Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що "незаконні витоки інформації" з офісу окружного прокурора Манхеттена вказують на те, що його заарештують у вівторок.

Окружна прокуратура наразі не коментувала ці твердження. Адвокатка Трампа Сьюзан Нечелес повідомила CBS News, що його заява "базується на повідомленнях ЗМІ".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стормі Деніелс стверджує, що отримала гроші за мовчання про роман з Трампом

"Оскільки це політичне переслідування, окружна прокуратура використала практику зливу інформації в пресу, а не спілкувалася з адвокатами президента Трампа, як це було б у звичайному випадку", - сказала вона.

Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Кевін Маккарті розкритикував розслідування, назвавши його "обурливим зловживанням владою радикальним прокурором [окружним прокурором]".

У твіті він також пообіцяв розслідувати, чи використовувалися федеральні гроші для втручання у вибори "з політично вмотивованим переслідуванням".

Американські ЗМІ повідомляють, що правоохоронні органи в Нью-Йорку готуються до того, що Трампу можуть висунути звинувачення і він може постати перед судом вже наступного тижня.

На початку цього місяця Трампа запросили дати свідчення перед великим журі, яке визначає, чи є достатньо доказів для висування звинувачень у справі.

Слухання відбуваються у закритому режимі, і, за повідомленнями, у цій справі свідчили кілька колишніх помічників Трампа.

Експерти припускають, що пропозиція дати свідчення вказує на те, що незабаром йому можуть висунути кримінальні звинувачення, але незрозуміло, які саме.

Інший адвокат пана Трампа, Джозеф Такопіна, сказав інформаційному агентству Associated Press, що вони будуть "дотримуватися звичайних процедур", якщо проти нього висунуть звинувачення.