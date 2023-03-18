Угода на мільярди: Україна і надалі може експортувати своє зерно

59 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Навіть під час війни аграрний сектор продовжував приносити Україні мільярди, - саме завдяки тому, що продукцію можна було експортувати через "зерновий коридор"

Угода, за якою Україна може вивозити свою аграрну продукцію із чорноморських портів, продовжена ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію", - написав міністр у Фейсбук.

За його словами, від 1 серпня, коли угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини почала діяти, і до сьогодні Україна змогла експортувати 25 млн тонн збіжжя.

Раніше міністр аграрної політики Микола Сольський заявляв, що за результатами 2022 року Україна експортувала агропродукції на суму близько 20 мільярдів доларів.

Попри те, що це майже удвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році, аграрний експорт став головним джерелом надходження валюти в країну під час війни (якщо не рахувати міжнародну фінансову підтримку).

Для порівняння: експорт ІТ-послуг приніс Україні за 2022 рік 7,34 млрд доларів.

Ці валютні находження від двох експортноорієнтованих галузей дозволяють підтримувати стабільність гривні, а відтак, не лише приносять прибутки бізнесу, але й впливають на усі зарплати та пенсії, що виплачують в Україні.

На початку 2023 року через дії російської сторони перевірки суден, що здійснюються згідно із зерновою угодою, значно уповільнилися, а на Босфорі утворилася черга із кораблів, завантажених українським зерном.

Тоді у Європейській Бізнес Асоціації підрахували, що якби зернова ініціатива працювала злагоджено та на повну потужність, загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим.

"Близько 10 млн тонн сільськогосподарської продукції не було відвантажено на міжнародні ринки, зокрема вантажі для африканського континенту та країн з високим рівнем голоду, таких як Ефіопія, Ємен, Афганістан та інші", - застерігали у EBA.

На цій проблемі наголосив і міністр інфраструктури, повідомляючи про подовження угоди.

Серед інших суперечливих моментів він згадав і прагнення України розширити номенклатуру товарів та долучили до ініціативи порти Миколаївщини.

Розширення українського експорту дасть можливість "зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу", зазначає український урядовець.