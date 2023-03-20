Швейцарські банки похитнулися: як проблеми Credit Swiss вплинуть на світ та Україну

23 хвилин(и) тому

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Після того, як у неділю стало відомо, що найбільший швейцарський банк UBS поглинає свого багаторічного конкурента Credit Suisse, світові фондові ринки та ціни на пальне почали різко падати.

Всі побоюються нової світової економічної кризи, і сперечаються хіба що про те, чи буде вона схожа на кризу 2008 року.

Що відбувається, чому це сталося, і коли та як це може вплинути на Україну?

Що відбулося

Проблеми, що спіткали Credit Suisse - "Швейцарський кредит" - другий найбільший у Швейцарії і за сумісництвом 30-й банк у міжнародній ієрархії, обговорювалися на найвищому рівні. Минулої середи банк отримав від уряду країни термінову кредитну лінію на 54 млрд доларів.

Проте цього виявилося недостатньо, і вже в неділю стало відомо про злиття Credit Swiss із USB, за яке той заплатив понад 3 млрд доларів, і отримає ще 100 млрд доларів від швейцарського центробанку на підтримку стабільності.

Хоча переговори йшли вже певний час, понеділок, 20 березня став першим робочим днем після того, як про угоду повідомили офіційно.

Саме він мав показати, чи сприймуть інвестори угоду про поглинання як вирішення проблеми довіри до банківської системи та кінець історії про початок нової кризи.

Перші дзвіночки про можливість такої кризи стали надходити зі США із банкрутством двох банків, які обслуговували ІТ-сектор, - Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Враховуючи, що світова фінансова криза 2008 почалася із банкрутства інвестиційних банків, нині довіру інвесторів до стабільності банківського сектора похитнути дуже легко. А тим більше, коли йдеться про два найбільші швейцарські банки - символи надійності цього бізнесу, як і швейцарські годинники.

Тож виглядає, що злиття, яке замислювалося як вирішення проблеми, стало тригером її поширення.

Принаймні так показали торги на азійських фондових ринках, а згодом і на європейських. У Гонконгу біржовий індекс впав на 3%, в Токіо - на 1%, так само вранці на 1% впали й фондові ринки у Німеччині та Франції, хоча вже вдень європейські ринки повернулися до позитивних котувань.

Акції самого Credit Suisse обвалилися на 60%, а банку, що його купив, UBS, на 13%.

Крім того, до 15-місячного мінімуму впали і ціни на нафту. І все це через побоювання, що негаразди у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне.

Про серйозність ситуації свідчить рішення шести провідних центробанків світу - США, Єврозони, Британії, Японії, Канади та Швейцарії - про спільні дії, які дозволять підтримати стабільність.

Чому це відбувається?

Впродовж минулого року центробанки багатьох країн пішли на різке підвищення облікових ставок, намагаючись приборкати так само високу інфляцію (це зробив і НБУ).

Одним із головних чинників високої інфляції у світі стало російське вторгнення в Україну, через яке світові ціни на пальне та харчі різко зросли.

Високі облікові ставки спричинили зростання вартості запозичень для клієнтів, життя стало дорожчим, і вони почали забирати кошти з банків. Щоб віддати кошти, банки були змушені швидко продавати свої активи, вкладені у цінні папери, - переважно зі збитками для себе.

Коли справа вийшла за межі невеликих банків, і торкнулася гігантів зі світовим ім'ям, почав розкручуватися маховик паніки.

Як це може вплинути на Україну?

Нині російська агресія є настільки потужним фактором, що негаразди на світових фінансових ринках навряд чи сильно зачеплять Україну, вважає голова аналітичного відділу Dragon Capital Олена Білан.

А от опосередковані наслідки, наприклад, падіння цін на пальне, можуть вплинути. Якщо це не тимчасове явище і зниження світових цін на нафту триватиме, то для України це може бути навіть позитивом, бо нафтопродукти нині становлять суттєву частку імпорту - близько 20% або мільярд доларів щомісяця. Крім того, каже економістка, зниження цін на нафту - це негатив для російської економіки, а відтак, "подвійний позитив" для України.

Але якщо світ, і передусім західні партнери України поринуть в кризу, чи не вплине це на їхню спроможність допомагати Україні?

Нинішні проблеми у банківській системі навряд чи спровокують якусь велику світову кризу, вважає Олена Білан. Але навіть якщо і так, то Україні, звісно, буде трохи складніше отримувати фінансову допомогу, проте навряд чи вона суттєво зменшиться.