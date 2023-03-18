Повістки в "Дії" та в Бахмут без підготовки. У міноборони прокоментували чутки про мобілізацію

1 година тому

Автор фото, Reuters

У міноборони України заперечили інформацію про те, що мобілізованих, які не пройшли військової підготовки, одразу відправляють на передову. Також у міністерстві стверджують, що не видають і не збираються видавати повістки через "Дію". Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також вона додала, що в Україні не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків.

Відповідні твердження Маляр назвала "кремлівською пропагандою".

"Кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи, використовувати маніпуляції фактами задля впливу на українське суспільство. Зокрема, кремлівські пропагандисти відпрацьовують тему дискредитації мобілізації", - зазначила Маляр.

Зокрема, за її словами, постійно шириться інформація, що повістки нібито будуть видавати через додаток "Дія".

"Наразі повістки через «Дію» не видають. І питання це не опрацьовується", - підкреслила Маляр.

Також вона згадала про "ще один російський наратив" - повідомлення про те, що мобілізованих без підготовки одразу відправляють на передову, зокрема у Бахмут.

"Насправді, мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів", - зазначила Маляр і додала, що через війну підготовка рядових та сержантів відбувається за скороченими термінами, "але без зниження якості навчання".

Також заступниця міністра оборони наголосила, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на Схід.

"Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких наближати нашу Перемогу. Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів, до баз, складів та арсеналів, сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв'язку і кібероборони, - зазначила Маляр. - І на такі посади також відбувається мобілізація".

Вона також закликала мобілізованих повідомляти про випадки, коли без підготовки та навичок володіння зброєю відправляють на передову, на гарячу лінію міноборони.

Проблеми з мобілізацією

У лютому з'явилася інформація про загибель мобілізованого тернополянина Богдана Покітка, якого, за свідченнями активістів та волонтерів, без належної підготовки відправили одразу на Донецький напрямок.

Повістку чоловіку начебто вручили 16 січня, він пройшов медогляд і 18 січня став солдатом ЗСУ.

Після призову він був у охороні Тернопільського військкомату, стояв у караулах та брав участь у роздачі повісток, а вже 11 лютого його відправила на Донбас у бойову частину.

14 лютого Покітко зателефонував колегам по роботі, сказав, що перебуває у Слов'янську і тепер буде служити в 10-тій гірсько-штурмовій бригаді. За два дні він загинув.

Як стверджувала місцева волонтерка Оксана Огородник, він не проходив жодного навчання в навчальних частинах та на полігоні, до цього в армії не служив.

19 лютого ТЦК оприлюднив у фейсбуці заяву, в якій пообіцяв провести службову перевірку, "за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу". У заяві також ішлося, що такі випадки не є системним явищем.

У березні видання "Цензор.НЕТ" опублікувало блог мобілізованого Данила Бутенка, у якому йшлося, що його відправили воювати в Бахмут лише після п'яти днів підготовки.

"Всім привіт! Мене звати Данило Бутенко, і я - чмобік. Саме так. Виявляється, що чмобіки є не тільки за порєбриком, але й у Збройних Силах України. 5 днів підготовки - і в Бахмут на нуль у складі роти штурмової піхоти", - написав Бутенко, якого мобілізували у Києві.

Про проблеми з мобілізацією в Україні писало і британське видання Economist.

Воно розповіло історію Руслана Кубая, який у січні отримав повістку попри те, що є інвалідом з дитинства і не має обидвох рук.

Але ще більшою несподіванкою для нього стала реакція чиновників місцевого призовного пункту у Дрогобичі на Львівщині. Замість того, щоб визнати свою помилку, вони оголосили його придатним до служби.