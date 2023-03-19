Чому єгиптян просять їсти курячі лапки, і до чого тут війна в Україні

Йоланде Нелл,

кореспондентка BBC News

21 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Ціни на продукти харчування в Єгипті за останні місяці зросли втричі

"О Боже, не дай нам дійти до того, щоб їсти курячі лапки", - каже чоловік, який жебракує поруч із продавцями птиці на ринку міста Гіза.

Єгипет зіштовхнувся з економічною кризою, яка поглиблюється. Ситуація настільки гостра, що люди з усіх сил намагаються прогодувати сім'ї.

Однією з останніх порад держави було готувати курячі лапки - багату на білок частину птиці, яку зазвичай віддають собакам чи котам.

Ця рекомендація викликала у людей гнів та посилила критику уряду.

Багато країн борються зі зростанням інфляції, але в березні її перевалив за 30%, і Єгипет постраждав найбільше.

Основні продукти харчування, такі як олія та сир, для багатьох людей перетворилися на недосяжну розкіш. За декілька місяців ціни на деякі харчі зросли в два чи три рази.

"Я їм м'ясо раз на місяць, або не купую його взагалі. Курку купую раз на тиждень, - каже Ведад, мама трьох дітей у свої 60 з лишком років, пробираючись між ятками. - Сьогодні навіть одне яйце коштує 5 LE (майже 6 гривень - Ред.)".

Щоб прогодувати величезне населення в 100 мільйонів людей, Єгипет значною мірою покладається на імпорт їжі, а не власне сільське господарство, що і є однією з причин проблеми.

Постачають навіть зерно для годування місцевих курей.

За останні 12 місяців єгипетський фунт втратив половину своєї вартості по відношенню до долара. Тому в січні, коли уряд знову девальвував валюту, це різко підвищило вартість імпорту, як-от зерна.

Підпис до фото, Оскільки багато сімей більше не можуть дозволити яловичину, уряд порадив їм їсти курячі ніжки

Рік назад Ведад почувалася комфортно зі своєю пенсією в 5 тисяч LE (майже 6 тисяч гривень) на місяць. Можна сказати, що вона належала до середнього класу. Натомість зараз, як і багато єгиптян, вона ледве зводить кінці з кінцями.

Сьогодні вона нашкребла грошей рівно на курку.

"Один продавець сказав мені, що за кілограм курячого філе буде 160 LE (191 гривня). Інші говорили 175, 190 та навіть 200", - каже Ведад, роблячи покупки.

"Курячі ніжки за 90 LE (107 гривень), але зараз продають навіть курячі кістки - а лапки коштують лише 20", - додає жінка з саркастичним сміхом.

Президент Абдель Фаттах ас-Сісі часто звинувачує в економічних негараздах країни безпорядки, що виникли в Єгипті після повстання 2011 року, а також швидке зростання населення. Він також вказує на пандемію, а після неї розпочалась війна в Україні.

Вторгнення Росії в Україну завдало Єгипту серйозного удару по економіці минулого березня. Єгипет - другий найбільший у світі імпортер зерна, і Росія з Україною були для нього головними постачальниками. Коли війна порушила експорт, ціни на зерно - а в результаті й на хліб - злетіли до небес.

А ще росіяни та українці раніше натовпами приїжджали в Єгипет на відпочинок, відтак туристичний сектор також втратив гроші.

Туризм, який зазвичай складав 5% ВВП країни, і до того зазнав удару через пандемію.

Підпис до фото, Єгипет був найбільшим імпортером зерна з України та Росії до війни

І без того погану ситуацію погіршили хибні кроки з боку уряду, припускають аналітики.

Вплив президента, військових, органів безпеки та розвідувальних відомств за каденції ас-Сісі зросли, каже Тімоті Калдас, експерт Інституту близькосхідної політики Тахрір.

Калдас каже, що це сталося через розширення підприємств, які належать режиму, ось як військових, які отримали державні контракти на великі інфраструктурні проєкти.

У результаті участь приватного сектору різко скоротилася, оскільки компанії, не пов'язані з режимом, не можуть конкурувати. Багато іноземних інвесторів покинули Єгипет.

Ситуація змушувала Єгипет звертатися за допомогою в Міжнародний валютний фонд (МВФ) чотири рази за останні шість років. Майже половина доходів держави йде на погашення цих боргів, що складають 90% ВВП.

Підпис до фото, Гнів на уряд, який обвинувачують в тому, що він не може впоратися з економічною кризою, зростає

Країни Перської затоки, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, купили державні активи країни та допомагають підтримувати Єгипет, але також посилили свої умови для подальших інвестицій.

І Захід, і сусіди з Перської затоки бояться наслідків, якщо найбільш густонаселена країна Близького Сходу зазнає краху.

Минулі економічні труднощі призвели до заворушень і посприяли падінню обох колишніх президентів Хосні Мубарака і Мохаммеда Мурсі. І вже є ознаки того, що зростання суспільного гніву через економічну ситуацію знову призведуть до протестів.

"Я не можу вам передати, як ми, жінки, шкодуємо про той чорний день, коли ми пішли голосувати за вас", - каже одна єгипетська домогосподарка президенту ас-Сісі у відео в соцмережах, що стало вірусним. "Ти перетворив наше життя на пекло".

Вона перераховує дріб'язок із свого гаманця і питає, як їй прогодувати на це дітей.

Підпис до фото, Священний місяць Рамадан починається 23 березня, і багато хто хвилюється, що вони не зможуть мати традиційне свято

Тим часом, повернувшись з ринку, в своїй квартирі Ведад обрізає зелену квасолю і нарізає помідори, щоб приготувати фасулія хадра - традиційну страву для її онуків.

Вона думає про священний місяць Рамадан, коли мусульмани постують від світанку до сутінків, хоча потім зазвичай відбуваються і щедрі бенкети.

"Що я буду робити в цьому році?" - питає Ведад, хитаючи головою. Їй здається, що невдовзі навіть курка може зникнути з меню.