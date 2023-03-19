"Чи не під наркотиками вони?" Українські бійці розповіли про тактику Росії під Бахмутом

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Частина російських військових не отримує зброї, тому що в них інші завдання, пише New York Times, поспілкувавшись із українськими військовими про тактику Росії під Бахмутом.

Оператор розвідувального дрона показав кореспонденту New York Times відео із беззбройним російським солдатом. Українські бійці припускають, що частина російських солдатів та найманців не носять зброї, тому що їхнє єдине завдання - копати окопи.

"У них дуже хороший розподіл завдань: хтось тільки копає, хтось приносить боєприпаси, хтось стріляє, і вони так окремо беруть участь в наступі", - цитує газета українського військового на ім'я Ярослав.

Російські військові добре вміють окопуватися. Щойно їхня війська просуваються вперед, люди з лопатами підходять ззаду та риють окопи та бліндажі, в той час як інші несуть боєприпаси та ховають їх в ямах. "Невдовзі в них з'являється ціле поселення", - розповів Ярослав New York Times.

Представник 3-ої штурмовомової бригади (колишній полк "Азов"), яка вже три місяці воює в Бахмуті, сказав журналістам, що його шокувало те, як російські військові знову і знову кидаються на вірну смерть.

"У перший місяць кожен день, 5-6 разів на день, групи по 10-15 людей наступали на наші позиції піхоти через лісову смугу. Їх вбивають, і приходять наступні. Психологічно складно (за цим спостерігати - Ред.), це щось небачене. Наші хлопці думають, чи не під наркотиками вони. Інакше як вони можуть іти на вірну смерть, переступаючи через трупи своїх побратимів, які розкладаються? Тут можна трохи зійти з розуму".

На їхню думку, російську тактику забезпечують так звані "заградотряди", які під страхом покарання чи страти забороняють відступати. На відео, знятим українським дроном, видно, як при появі небезпеки беззбройний солдат хоче відступити, але оглядається назад, на свої позиції, і в результаті продовжує іти вперед.

Раніше кореспондент ВВС Квентін Сомервіль побував на позиціях ЗСУ в Бахмуті, де українські бійці розповідали йому подібні історії.

Двоє співрозмовників копреспондента воюють уже більше року і кажуть, що росіяни розвивають свою техніку, "вчаться і стають розумнішими", що "реально лякає".

"Вони висилають групу - п'ятьох ідіотів з в'язниці. У них стріляють, але ворог бачить, де ти, обходить, і ось ми оточені ззаду", - розповідав військовий на позивний Гном.

У Бахмуті воюють багато найманців ПВК "Вагнера", серед яких є чимало завербованих в'язнів. Гном вважає таку їхню тактику "жорстокою, аморальною, але ефективною".

"Вона спрацювала. І досі працює у Бахмуті", - поділився думками з ВВС цей військовий.

Інший військовий каже що Росія тепер ефективніше використовує безпілотники, озброєні гранатами. "Раніше ми кидали їх і лякали. Зараз вони скидають по наших позиціях безпілотні гранати".

Бахмут, що фактично зруйнований місяцями боїв, досі залишається найгарячішою точкою війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті

Українські військові кажуть, що Росія зазнає в Бахмуті значно більше втрат, ніж Україна, але гинуть також багато їхніх побратимів.

Останні два місяці російські війська неухильно просувалися, намагаючись оточити Бахмут. Командувач сухопутних військ України генерал Олександр Сирський заявляє, що попри втрати його сили будуть чинити опір.