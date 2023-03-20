"Наче ніж у серце". Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса розплакалася у день його народження

Гелен Бушбі

Репортерка з питань дозвілля

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Емма й Брюс мають двох дочок

У день народження відомого голлівудського актора Брюса Вілліса його дружина Емма Гемінг Вілліс опублікувала зворушливе відео, у якому розповіла про особисті переживання і не змогла стримати сліз.

"Я почала ранок з того, що розплакалася. Як ви можете бачити по опухлих очах", — сказала вона у відео в інстаграм.

"Я часто отримую повідомлення, в яких люди кажуть мені, яка я сильна. Але я не маю вибору. Я виховую двох дітей. Тож треба триматися. Однак у мене щодня бувають моменти смутку, горя. І я відчуваю це сьогодні, у його день народження".

19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 68 років.

Емма зізналася, що така відвертість дається їй важко, але вона хоче, щоб шанувальники знали про те, що відбувається в сім'ї зірки, зокрема, й для того, щоб привернути увагу до проблеми деменції.

В іншій публікації, де Вілліс грає з дітьми, вона назвала свого чоловіка "чистим коханням".

У лютому в актора діагностували лобово-скроневу деменцію - це серйозне й невиліковне захворювання мозку, що негативно впливає на розумові здібності.

Наразі не існує методів її лікування, тому хвороба поступово прогресує.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Емма Гемінг Вілліс [ліворуч], Брюс Вілліс і Демі Мур [друга праворуч] з трьома його старшими дочками, 2015 рік

Попри хворобу й погане самопочуття, свій 68-й день народження Вілліс провів із друзями і рідними.

Колишня дружина актора Демі Мур на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала кадри, на яких Вілліс співає з родиною, коли вони вітають його з днем народження та дарують йому іменинний пиріг.

Брюс Вілліс став відомим у 1980-х і 90-х роках завдяки ролям у фільмах "П'ятий елемент", "Міцний горішок", "Кримінальне чтиво", "12 мавп", "Армагеддон", "Шосте чуття".

У дитинстві маленький Брюс заїкався. Щоб подолати цю проблему, він записався до театрального гуртка. Йому подобалося виступати на сцені перед публікою, і саме тому в майбутньому він не припиняв свої театральні заняття.