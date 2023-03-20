"Наче ніж у серце". Дружина тяжкохворого Брюса Вілліса розплакалася у день його народження
- Гелен Бушбі
- Репортерка з питань дозвілля
У день народження відомого голлівудського актора Брюса Вілліса його дружина Емма Гемінг Вілліс опублікувала зворушливе відео, у якому розповіла про особисті переживання і не змогла стримати сліз.
"Я почала ранок з того, що розплакалася. Як ви можете бачити по опухлих очах", — сказала вона у відео в інстаграм.
"Я часто отримую повідомлення, в яких люди кажуть мені, яка я сильна. Але я не маю вибору. Я виховую двох дітей. Тож треба триматися. Однак у мене щодня бувають моменти смутку, горя. І я відчуваю це сьогодні, у його день народження".
19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 68 років.
Емма зізналася, що така відвертість дається їй важко, але вона хоче, щоб шанувальники знали про те, що відбувається в сім'ї зірки, зокрема, й для того, щоб привернути увагу до проблеми деменції.
В іншій публікації, де Вілліс грає з дітьми, вона назвала свого чоловіка "чистим коханням".
У лютому в актора діагностували лобово-скроневу деменцію - це серйозне й невиліковне захворювання мозку, що негативно впливає на розумові здібності.
Наразі не існує методів її лікування, тому хвороба поступово прогресує.
Попри хворобу й погане самопочуття, свій 68-й день народження Вілліс провів із друзями і рідними.
Колишня дружина актора Демі Мур на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала кадри, на яких Вілліс співає з родиною, коли вони вітають його з днем народження та дарують йому іменинний пиріг.
Брюс Вілліс став відомим у 1980-х і 90-х роках завдяки ролям у фільмах "П'ятий елемент", "Міцний горішок", "Кримінальне чтиво", "12 мавп", "Армагеддон", "Шосте чуття".
У дитинстві маленький Брюс заїкався. Щоб подолати цю проблему, він записався до театрального гуртка. Йому подобалося виступати на сцені перед публікою, і саме тому в майбутньому він не припиняв свої театральні заняття.
На знаменитій Алєї слави в Голлівуді закладено зірку Брюса Вілліса, він є володарем премії "Золотий глобус", двічі був нагороджений премією "Еммі" за головну роль в серіалі "Детективне агентство "Місячне сяйво" та за найкращу роль другого плану в серіалі "Друзі".