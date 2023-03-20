Похід верхівки УПЦ до Зеленського. Що це було

Віталій Червоненко

BBC News Україна

47 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ

Повітряна тривога у Києві 20 березня поклала край унікальному явищу для України - стоянню усієї верхівки УПЦ Московського патріархату під офісом Зеленського.

Вперше в історії керівник УПЦ (самі вони твердять, що порвали з Москвою) прийшов на Банкову до президента України як прохач - і його проігнорували.

Хтось скаже, що митрополит Онуфрій показав свою безпорадність, адже був змушений пів дня просто стояти біля Банкової і чекати на зустріч із Зеленським. Інші парирують - Онуфрій показав, що смиренно прийшов до президента говорити, а той знехтував пропозицією діалогу.

Хто більше виграв? Хто показав себе з кращого боку в цій ситуації з точки зору піару?

Звісно, соцмережі заполонили фотожаби на представників синоду з Банкової з жартами та кпинами. Натомість у самій УПЦ тисячі людей будуть казати про смиренність та готовність до діалогу Онуфрія і про Зеленського, який не хоче чути голос вірян. А сама УПЦ вже каже: президент уникає діалогу зі значною частиною народу - вірянами їхньої церкви.

Зеленський, як і очікувалось, говорити про виселення монастиря УПЦ з Києво-Печерської лаври не захотів. Для себе він вже рішення щодо УПЦ міг давно ухвалити і спілкуватись ще раз на цю тему не має бажання.

Тим більше, шо у складі делегації разом з Онуфрієм був намісник лаври митрополит Павло та митрополит Запорізький Лука, на яких Зеленський власноручно наклав санкції й фактично звинуватив у просування ідей "русского мира" в Україні.

Показово, що у нещодавньому зверенні монахів лаврського монастиря до Зеленського отець Захарій згадував, що нібито ще задовго до виборів саме він напророкував тоді актору президентство, і Зеленський нібито у відповідь передав через знайомих, що у разі перемоги охреститься. Чи правдива ця історія - залишиться на совісті лаврських старців.

Проте такі заклики на адресу президента і перехід на особисте показують, наскільки там злі на Зеленського, якого ще три роки тому вважали своїм. А президент своїми діями показує, що на поступки йти вже не збирається: проігнорувати особистий візит предстоятеля - це сильний жест.

Чи значить це, що монахів УПЦ з 29 березня виженуть з Києво-Печерської лаври - зовсім ні. Хоча йти вони добровільно, як виглядає, не збираються, насильно їх виганяти влада теж не наважується.