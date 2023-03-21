Удар по Криму. Україна каже про знищення крилатих ракет, Москва визнає вибухи

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Sashakots/Twitter Підпис до фото, На кадрах, поширених у соцмережах, видно, як вибух освітлює нічне небо

Головне управління розвідки міноборони України заявило у понеділок, що внаслідок вибуху в Джанкої на півночі Кримського півострова було знищено російські крилаті ракети, призначені для використання Чорноморським флотом РФ.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею", - заявили в головному розвідувальному управлінні міністерства.

"Калібрами" росіяни б'ють по материковій Україні.

У повідомленні, опублікованому ГУР, йдеться, що ракети призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї складає понад 2,5 тис. кілометрів по наземних цілях, та понад 375 кілометрів по морських.

У розвідці зазначили, що такі вибухи "готують український Крим до деокупації".

Загалом росіяни б'ють такими ракетами як з підводних, так і надводних човнів Чорноморського флоту. Експерти вказують, що залізнична мережа Криму побудована таким чином, що усі потяги, які прямують у Севастополь (як через кримський міст, так і з з півночі), мають їхати через Джанкой.

Ігор Івін, незаконно призначений Москвою очільник адміністрації окупованого Джанкоя, заявив, що місто зазнало нападу безпілотників, внаслідок обстрілу 33-річний чоловік отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

За словами Івіна, внаслідок атаки спалахнули будинок, школа та продуктовий магазин, були пошкоджені електромережі.

Чи постраждали військові об'єкти, Івін не повідомив.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, які чули у Джанкої. Радник призначеного Росією голови окупованого Криму Олег Крючков назвав "фантазіями" заяву військової розвідки України про знищені вибухом "Калібри", призначені для пусків із надводних кораблів.

Востаннє Росія звинувачувала Україну в атаці безпілотників на Чорноморський флот у кримському порту Севастополь у жовтні 2022 року.

Україна не взяла на себе відповідальності за напад. Тоді повідомлялось, що частину флоту росіяни вивели з Криму у Новоросійськ.