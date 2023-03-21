П'ятий шлюб в 92 роки. Медіамагнат Руперт Мердок знову одружується

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Jenna Bascom Photography Підпис до фото, Мердок і Сміт планують одружитися влітку

Президент міжнародної медіаімперії Руперт Мердок оголосив, що одружується з новою коханою. Її звуть Енн Леслі Сміт, і раніше вона працювала капеланом у поліції. Цей шлюб стане п'ятим для 92-річного мільярдера, який нещодавно розійшовся з Джеррі Голл - колишньою дружиною відомого співака Міка Джаггера.

Мердок познайомився з 66-річною Сміт у вересні минулого року під час відвідин жінкою його виноградників у Каліфорнії.

"Мене лякала можливість знову закохатися, але я знав, що цей раз буде останнім. Краще нехай він буде останній. Я щасливий", - сказав Мердок газеті New York Post, яка входить до його міжнародної медіаімперії.

Мердоку, чиї статки оцінюють у більш ніж 20 млрд доларів, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них, наприклад, британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і телеканал Fox News.

Попереднім чоловіком обраниці Мердока був Честер Сміт, співак у стилі кантрі та медіаменеджер.

"Останні 14 років я вдова. Як і Руперт, мій чоловік був бізнесменом. Працював у місцевих газетах, розвивав радіо- і телеканали, допомагав просувати Univision [іспаномовне телебачення в США]. Тому ми з Рупертом говоримо однією мовою. Ми маємо спільні переконання", - поділилася Сміт з New York Post.

"Для нас обох це дар від Бога", - додала вона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Нещодавно Мердок побував на грі Супербоул разом із дочкою Елізабет (ліворуч) та Енн Леслі Сміт

Мердок і Сміт планують відсвяткувати весілля наступного літа. Після цього молодята збираються жити на чотири будинки: у Каліфорнії, Монтані, Нью-Йорку та Великій Британії, розповів медіамагнат.

Зі своєю попередньою дружиною, колишньою супермоделлю Джеррі Голл Мердок розійшовся минулого року. Раніше він був одружений на австралійській стюардесі Патрісії Букер, журналістці з шотландським корінням Анні Манн, а також бізнес-леді китайського походження Венді Денг.

Від колишніх шлюбів Мердок має шістьох дітей.

Мердок також розповів газеті, що пропозицію своїй обраниці він зробив у День Святого Патрика, небесного покровителя Ірландії, пояснивши, що на одну чверть є ірландцем.

Мільярдер додав, що, пропонуючи нареченій руку і серце, він надзвичайно хвилювався.