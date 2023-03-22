Росія почала відправляти на фронт танки 40-х років. Про що це свідчить

16 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Росіян катають на радянському танку Т-54 під час військово-історичного фестивалю у Санкт-Петербурзі, 28 січня 2023 року

У російських соцмережах активно поширюють фото- та відеокадри поїзда, на вантажних платформах якого можна побачити десятки танків, що їдуть з Далекого Сходу, очевидно, у бік України, на фронт.

Військові експерти запевняють, що впізнали ці бронемашини - це старі радянські танки Т-54 і Т-55, взяті на озброєння в 1946 і 1958 роках відповідно.

Швидше за все, у справжніх боях вони ніколи не брали участі, а використовувалися регіональною владою для проведення військових парадів або й просто стояли в музеях.

Коментар кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Поява на платформах військових ешелонів, що йдуть на фронт, танків Т-54 і Т-55 — це не перший випадок, коли Росія зняла зі зберігання та відправила на війну стару бронетехніку. Раніше вже були помічені, зокрема й на фронті, танки Т-62М, які є глибокою модернізацією Т-55.

З українського боку у війні беруть участь словенські М-55S, які також є покращеною версією Т-55. Та й німецькі Leopard-1, про постачання яких в Україну домовилися західні країни, хоч і належать до пізнішого покоління, але все одно сильно застаріли порівняно із сучасними.

Т-62 та М-55 сильно відрізняються від базової версії. Насамперед це стосується гармати. 100-міліметрова Д-10Т, якою озброєні Т-55 і Т-54, свого часу була чудовою зброєю. Проблема в тому, що цей час - 1940-і роки. І Т-62, і М-55 отримали нові гармати з набагато кращими характеристиками, які хоч трохи наближають їх до сучасних танкових гармат.

Обидва покращили й інші параметри - щоб зброя відповідала вимогам 1960-х років.

Проте війна в Україні - це конфлікт, у якому кількість має значення, тому в Росії на фронт можуть відправляти і ледве навчених мобілізованих солдатів, і танки 1950-х років, зняті зі зберігання.

За цією логікою, зрештою танк - це віз із гарматою, а тому підтримати піхоту у штурмі укріплених позицій він у будь-якому разі зможе.

Однак сучасні засоби боротьби з танками за минулі пів століття пішли настільки далеко вперед, що для них машини цього покоління будуть дуже легкою ціллю. Так, Т-55, ймовірно, дооснащуватимуть - встановлять на них блоки динамічного захисту, без якого вони стануть жертвою навіть звичайного гранатомета РПГ-7, а можливо, внесуть й інші зміни.

Але перетворити зброю, яку проєктували в розрахунку на битви 1960-х, на щось, що може відіграти серйозну роль на полі бою у 2020-х, просто неможливо.

У відправці Т-54 і Т-55 на фронт може бути ще один сенс - їх набагато простіше освоювати мобілізованим. Сучасні танки сімейств Т-72, Т-80 та Т-90 надто складні, щоб довірити їх людям, у яких буде відносно небагато часу, щоб навчитися на них їздити та стріляти.

Тому велика ймовірність того, що екіпажі цих машин не будуть професійними, а отже, і використовувати потенціал навіть таких старих танків на 100% вони не зможуть.

Схожі танки в України

Автор фото, Slovenian Armed Forces Підпис до фото, Танк M-55S

У вересні 2022 року уряд Словенії оголосив, що передасть Україні 28 танків M-55S в обмін на важкі військові вантажівки, які Любляні дасть Німеччина.

Ці танки - також глибока модернізація старого радянського танка Т-55, одного з наймасовіших танків в історії військової техніки.

Той факт, що Україні поставлять досить застарілу бронетехніку, викликав скептичні коментарі в соцмережах, проте це постачання має дві обставини, які дозволяють ставитися до неї серйозно.

По-перше, ці танки - справді дуже серйозна модернізація Т-55, яку виконала ізраїльська компанія Elbit. Танк отримав британську 105-міліметрову гармату L7, яку встановлювали інші танки країн НАТО. Така ж встановлена, наприклад, на танках Leopard-1, які теж має отримати Україна.

Крім того, на танку встановлена цифрова система управління вогнем, у навідника є приціл з лазерним далекоміром, танк вже оснащений ізраїльським динамічним захистом, тепловізором, системою попередження про лазерне опромінення. Цей набір значно підвищує його боєздатність.

Друга обставина полягає в тому, що танки залишаються важливою зброєю на полі бою. Нічого рівного щодо захисту, потужності озброєння, маневровості, прохідності та швидкості досі не придумали.

Вести повноцінний наступ без танків неможливо, і керівництво України включає танки у свої запити на постачання техніки від західних партнерів.

У порівнянні з більш сучасними Т-64, Т-72 та Т-80, які переважно воюють в Україні, M-55S справді програє за багатьма параметрами.

Проте танки досить рідко вступають у бій із танками на полі бою. У сучасній війні їхній головний противник - артилерія, протитанкові засоби піхоти, дрони. А цілями танків у бою частіше бувають укріплення та легка бронетехніка.

Сучасні протитанкові засоби дійсно дозволяють досить ефективно з ними боротися, але їхня вразливість часто є наслідком помилок у тактиці їхнього застосування, а не в конструкції бойових машин.

Постачання M-55S зі Словенії, швидше за все, було спробою допомогти Україні у "пожежному" режимі.

Пізніше, наприкінці січня, Німеччина схвалила постачання Україні німецьких танків Leopard 1 та Leopard 2.

Окрім Німеччини, танки надсилають Україні Нідерланди, Канада, Данія, Іспанія, Фінляндія, Швеція та інші країни. Польща відправила в Україну перші танки Leopard 2 наприкінці лютого.