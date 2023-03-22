Нічна атака дронів на Київ та всю Україну. Зруйновані гуртожитки, є загиблі

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Внаслідок нічного удару Росією дронами-камікадзе "шахед" біля Києва загинули троє людей, повідомила влада Київської області. Доля ще п'яти людей невідома.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про трьох загиблих і сімох поранених", - повідомила обласна влада.

Йдеться про Ржищів Київської області, де ДСНС повідомляє про руйнування двох гуртожитків та адміністративної будівлі.

Вночі Росія випустила по Україні 21 дрон-камікадзе, з них збили 16, повідомив генштаб. Вибухи лунали у багатьох регіонах.

Військова адміністрація Києва повідомила про збиття усіх восьми шахедів, які летіли на столицю.

Є влучання та руйнування й в інших регіонах України.

Зокрема, вночі під час атаки дронів три безпілотники росіян збили на Житомирщині, але пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.

Влада Хмельниччина також заявила про збиття дронів, проте про руйнування не повідомила.

Автор фото, ДСНС

Удар по Ржищеву

Як повідомили в ДСНС, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок атаки росіян частково зруйновані 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків, а також триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Станом на 07:00 загинули три особи, травмовані двоє людей, ще одну врятували. Ймовірно, що під завалами перебуває щонайменше чотири людини, кажуть рятувальники.

Як повідомила прокуратура, серед загиблих водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Серед поранених є 11-річна дитина.

Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами. При цьому поліція вказує, що наразі невідома доля ще аж п'яти людей.