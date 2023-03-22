Чому сварка дівчини зі скакалкою і літньої жінки в Івано-Франківську збурила всю країну

Ліля Хомишин

Івано-Франківськ, для BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Ліля Хомишин Підпис до фото, Легендарна лавка, біля якої скакала дівчина

Уже кілька днів в одному з дворів Івано-Франківська тільки й чути про дівчину Лізу і старшу жінку Любу. Замість типових запитань про здоров'я чи роботу усі місцеві цікавляться, чи бачили вони скандальне відео. І всі одразу розуміють, яке саме.

Студентка знімала на телефон свої тренування на скакалці, які мала надіслати викладачеві з університету для нормативу.

Але виявилось, що своїми стрибками вона дратувала літню жінку, що сиділа поруч. Відео, на якому два покоління конфліктують за місце в івано-франківському дворі, отримало шквал емоцій та обговорень.

Мережа вибухнула флешмобами, психологи з усієї України та науковці почали говорити про одвічний конфлікт поколінь, а у двір почали приходити іванофранківці, щоб спеціально пострибати на скакалці та підтримати дівчину.

Ліза проти Люби

Місцеві мешканці гуртом збираються і довго обговорюють одну й ту ж тему. Ліза і Люба теж живуть у цій багатоповерхівці, саме вони відстоювали простір у своєму дворі. Ліза - це 19-літня дівчина, яка стрибала на скакалці, а Люба - старша жінка (сусіди не впевнені у віці, кажуть десь 63 чи 64 роки), яка намагалася її прогнати кудись подалі.

"Може ти на стадіон підеш з тою скакалкою? Не будеш мені перед очима тут скакати?" - обурюється жінка на відео.

Однак молода дівчина зауважила, що також живе у цьому будинку і першою прийшла на це місце. Адже безпосередньо біля її під'їзду стрибати ніде. Суперечка продовжилася і жінка почала ображати дитину. Лунали досить непристойні закиди, у тому числі й такі, як "гімно паршиве". І аргументація - "бо ти мала".

Але дівчинка зуміла за себе постояти.

За конфліктом людей двох поколінь спостерігав Тарас Дашкін. Він саме робив ремонт у квартирі та почув гамір.

"Жіночка, я вважаю, не права. Вона відразу зробила зауваження дитині, мовляв, її мама неправильно виховала. Це не по-християнськи і не з любові. Але я вважаю, що потрібно мати повагу ще й до віку", - говорить Тарас у розмові з ВВС News Україна.

Автор фото, скрін з відео Підпис до фото, Те саме відео зі скакалкою, де Ліза і Люба сваряться

"Дівчина могла би поступитися, адже вона молодша. Хоча я роблю висновки з того, що побачила на відео, вживу цю ситуацію не спостерігала. Не можу нічого сказати, бо в мене є двоє таких, що також можуть не послухати", - додає жінка, яка стоїть поруч.

Місцеві розповіли, що конфлікт допоміг вичерпати чоловік, що гуляв з маленькою дитиною поруч. Він заступився за молоду дівчину і пояснив літній жінці, що пересісти мала би саме вона. Тому довго ця суперечка не тривала.

Хто така Ліза?

Лізу місцеві не знають. Мало хто знав, що вона взагалі живе у їхньому будинку, адже дівчина справді мешкає тут відносно недавно. Після початку повномасштабної війни Ліза тимчасово переїхала до Івано-Франківська з Донеччини.

Ліза - студентка. Дистанційно навчається на другому курсі університету. Саме в рамках навчання записувала відео своїх тренувань зі стрибків на скакалці і мала надіслати його викладачеві.

"Мені потрібно було зняти відео буквально на 10 хвилиночок. Тому іти кудись далеко не було потреби. Біля мого під'їзду більше займатись ніде. Тим більше, я тут не ходжу в школу і зі спортивного шкільного майданчика мене також могли вигнати, бо я там не навчаюся", - розповідає ВВС Ліза.

Дівчина пригадує, що коли вона стрибала, з під'їзду вийшла жінка і попрямувала до неї. Зупинилася за три кроки від Лізи і сіла на лавку поруч. Потім підійшла друга жінка і вони почали між собою розмовляти. А стрибки на скакалці, очевидно, могли заважати розмові.

У дворі й справді мало місця для відпочинку на вулиці. Це типовий панельний будинок із радянським плануванням.

Біля під'їздів цієї багатоповерхівки лавок немає. Є лише на дитячому майданчику та біля входу в дитячий садок. Є ще кілька лавок на розі між цим та іншим будинком, але, за словами жителів, там, як правило, люди вживають алкоголь.

Автор фото, Ліля Хомишин Підпис до фото, Парковка для автомобілів біля під'їзду дівчини

У Івано-Франківську спершу Ліза жила у родичів, а потім з братом переїхала на окрему квартиру. Але після того, як брата викликали на роботу в Дніпро, дівчина живе сама.

Хто така Люба?

Пані Любов - добре відома у своєму дворі. Їй трохи за 60. Сусіди розповідають, що раніше вона постійно жила у Івано-Франківську, але зараз частіше буває в селі. До міста приїжджає зрідка. За словами сусідів, жінка уже на пенсії, має сина і невістку, які живуть за кордоном. Кажуть, що вона - неконфліктна.

"Вона така добра жінка. Нашого малого дуже любить, постійно йому щось гарне скаже. Вона не є скандальною. Просто, очевидно, стався конфлікт і ніхто не хотів поступитися", - розповіла нам жителька багатоповерхівки про свою сусідку.

19-річна Ліза, яка стрибала на скакалці, ні до, ні після інциденту пані Любов не бачила. Сусіди ж кажуть, що жінка знову поїхала в село, де проживала її мама. Не так давно вона маму поховала. Не впевнені, чи взагалі бачила скандальне відео з собою.

На початку відео чути голос другої жінки, яка запропонувала дівчинці зі скакалкою стрибати біля іншого під'їзду. Спершу пані підтримала сусідку, але коли дитина пояснила, що там парковка, жінка попрямувала далі, не бажаючи продовжувати розмову.

Автор фото, Ліля Хомишин Підпис до фото, Жителі сусіднього двору

"Мені дивно, що Люба таке потім сказала, обізвала дівчинку. Саме тут і була її велика помилка. У нас у дворі постійно багато дітей, шумно, гамірно. Краще б сама встала і пішла он туди сидіти", - говорить подруга.

Сусіди не називають своїх імен, бо не хочуть продовження скандалу. Такої сенсації і флешмобів їхній двір ще не бачив. Хоча цю ситуацію обговорюють з кожним зустрічним.

Невихована чи молодець?

На відео, крім образ, пані Люба сказала, що Ліза невихована і "пискує" до старших. Але її мама вважає, що донька просто зуміла за себе постояти.

"Все життя ми її виховували так, щоб вона за себе вміла стояти. Вона виглядає молодшою за свій вік, тому ми її вчили відстоювати свою думку і ставлення до життя", - розповіла ВВС мама дівчинки Оксана Іванівна, яка зараз живе на Донеччині.

Мама підтримала дівчинку у цій ситуації. За її словами, дитина стримано та ввічливо говорила: не перейшла на особистості та на російську мову, якою в житті спілкується частіше. А толерантно спілкувалася з жінкою і доводила, що має право стрибати у своєму дворі. Оксана Іванівна додає, що, мабуть, повела б себе різкіше.

Натомість деякі жителі двору, де стався конфлікт, кажуть, що їхні діти після такого зауваження просто пішли би в інше місце та не сперечалися з літньою жінкою.

Єлизавета ж могла би також піти стрибати в інше місце. Але, справді, не мала куди подітися.

"Я дійсно попередньо ходила у сусідній двір. Але там грались діти. Я могла би їх зачепити скакалкою чи заважати. Тому прийшла до себе у двір. Якби мене попросили нормально, зі словами "вибачте", "будь ласка" і таке інше, я би погодилась піти в інше місце".

Автор фото, Ліля Хомишин Підпис до фото, Той самий двір

Психологи кажуть, що між дівчинкою та літньою жінкою відбувся не тільки конфлікт поколінь, вплинула і впертість однієї та іншої, бажання відстоювати свої права і свободи, невміння контактувати з молодими та багато непропрацьованого болю з подальшим викидом на першу зустрічну.

"Конфлікти між людьми - це нормально, стикаються протилежності. Тільки з фази зародження він не має завершитись фазою агресії, а має перейти у вирішення, на яке би погодились дві сторони. Залежно, який досвід проживання конфліктних ситуацій проходила людина, таку й тактику буде вибирати: уникнення, компроміс, співпраця, протистояння чи пристосування", - коментує прикарпатська психологиня Наталя Федорук.

Дитяча психологиня Світлана Ройз у своєму фейсбуку вказала, що дівчинка не піддалась авторитаризму старших.

"Коли я дивилась відео з дівчиною зі скакалкою, я себе питала - щоб я зробила на її місці. Напевно, я б пішла на стадіон чи додому. А потім би гризла себе, разом з психологом вивчала б - що таке ретрофлексія. І відчувала б себе неповноцінною. Задавленою авторитарністю інших", - розмірковує вона.

"Дівчинка Ліза не дозволила змусити відчувати себе так, як до неї ставилася жінка. І, напевно, мене це так зачепило, бо мій внутрішній підліток через цю дівчину на відео вчився. Я хочу, щоб дівчину не змогли задавити. Щоб вона продовжувала відчувати силу", - вважає Ройз

Реакція соцмереж

Відео, яке дівчинка виклала у соцмережі, підірвало громадськість. За декілька годин воно набрало мільйони переглядів. Більшість захищала дівчинку.

Молодь почала викладати власні відео зі скакалкою під хештегом #лізамолодець. Так вони хотіли підтримати Лізу, яка зуміла за себе постояти. А місцеві блогери організували флешмоб із стрибків на скакалці у дворі будинку, де трапився інцидент.

"Ми хотіли підтримати молоду дівчину, яка, на мою думку, була точно правою. Молодь в нас крута і має мати свою думку", - пояснив організатор флешмобу Максим Савчин.

На відео відреагували відомі громадські діячі, політики, освітяни - дехто теж поскакав на скакалці.

Автор фото, скрін з відео флешмобу Підпис до фото, Ліза реагує на флешмоб зі скакалками на її підтримку

Багато людей почали згадувати свої історії дитинства, коли їм роздавали заборони старші люди і як вони з цим справлялись.

Ще більше розголосу конфлікт набув після того, як журналістка Ганна Рибалка розповіла, що дівчинку розкритикували у її навчальному закладі та наказали видалити відео.

Багато людей припускали, що Ліза навчається у одному з Івано-Франківських університетів. Але інформацію спростували у місцевому департаменті освіти. Там підтримали дівчину, але і закликали поважати старість:

"Агресію виправдати не можна в жодному випадку. Хотілося би, щоб у такий непростий час серед людей було більше взаєморозуміння. Та трохи більше поваги. З обох сторін".

Про заборони дівчина вже воліє не говорити.

Ліза є студенткою харківського Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого та каже, що в університеті її підтримують, жодного конфлікту немає.

"Ми зідзвонюємося з моїм керівництвом, вони запитують, як у мене справи. Вони мене підтримують", - каже Ліза.

Ні жителі двору в Івано-Франківську, ні Ліза та її мама не пов'язують конфлікт із тим, що дівчина родом з Донеччини. Нові сусіди практично її не знали.