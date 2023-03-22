Росія вдарила по Запоріжжю: понищені багатоповерхівки, може бути багато жертв
Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під вогнем опинився острів Хортиця та багатоповерхівки. На відео, які поширюють в соцмережах, видно, як ракета влучає у багатоповерхівку і нищить їх, горять квартири.
"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - відреагував Володимир Зеленський.
Інформації про жертв поки що немає, але на фото та відео, які поширюють у соцмережах, видно масштабні руйнування цілих під'їздів та великі пожежі. Через такі руйнування може бути багато жертв.
Свідок подій із Запоріжжя розповів ВВС, що з переказів місцевих мешканців зрозуміло, що є жертви. "Ракета влучила в 9-поверхівку, також є влучання в інший будинок, але там не розірвалася ракета", - каже свідок.
Скоріше за все у 9-поверхівку влучила ракета С-300, розповідає ВВС інший свідок. Такі ракети важко збити.
За його словами, постраждало два під'їзди. "Це майже середмістя, там зараз ліквідовують наслідки. Дуже багато швидких, рух автотранспорту обмежили".
До цього в місті лунала повітряна тривога. Об 11:20 Запорізька ОВА попросила людей перебувати в безпечних місцях до закінчення тривоги та не публікувати фото та відео.
За словами свідка, у місті було чути приблизно десять вибухів.
Нічна атака
Вночі Росія випустила по Україні 21 дрон-камікадзе, з них збили 16, повідомив генштаб. Вибухи лунали у багатьох регіонах. Їх запустили з Брянської області, кажуть військові.
У місті Ржищів на Київщині дрони знищили кілька гуртожитків, загинули щонайменше четверо людей.
Військова адміністрація Києва повідомила про збиття усіх восьми шахедів, які летіли на столицю.
Є влучання та руйнування й в інших регіонах України.
Зокрема, вночі під час атаки дронів три безпілотники росіян збили на Житомирщині, але пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.
Влада Хмельниччина також заявила про збиття дронів, проте про руйнування не повідомила.
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Ракети були знищені під час транспортування залізницею, заявили в головному розвідувальному управлінні Міноборони України.