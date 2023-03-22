Загадкова смерть цілої родини. Поліція Швейцарії розкрила найгучнішу справу останніх років

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сім'я переїхала до Швейцарії з Франції за два роки до трагедії

Поліція Швейцарії завершила розслідування трагедії, що сталася у фешенебельному районі міста Монтре. Ця гучна справа вразила Швейцарію рік тому.

24 березня 2022 року чотири члени сім'ї загинули внаслідок стрибка з балкона багатоповерхівки. П'ятий член сім'ї - 15-річний підліток - вижив, але довгий час залишався в комі.

За словами швейцарських слідчих, це був колективний суїцид, який дорослі члени родини спланували заздалегідь.

Загинули 40-річний батько сім'ї та його 41-річна дружина, а також їхня восьмирічна донька та сестра-близнючка матері.

Всі вони зістрибнули один за одним приблизно о 7 годині ранку з балкона своєї квартири з висоти 20 метрів.

Поліція відкинула причетність третіх осіб до трагедії. Слідчі знайшли на балконі драбину, але ознак боротьби чи опору не було.

Судово-медична експертиза також не виявила слідів наркотиків в тілах загиблих.

Родина переїхала до Монтре з Франції близько двох років тому.

Початкове розслідування не знайшло очевидних ознак проблем. Однак згодом з'ясувалося, що з початком пандемії Covid-19 ця сім'я "дуже цікавилася теоріями змови та способами виживання у надзвичайних ситуаціях".

Поліція виявила, що вони створили великий запас харчів і медикаментів, упакованих у коробки, які займали більшу частину квартири.

"Ці запаси мали дозволити їм пережити будь-яку серйозну зовнішню кризу", — йдеться у заяві правоохоронців.

Поліція заявила також, що сім'я останнім часом перестала спілкуватися з оточенням і жила майже на самозабезпеченні, "побоюючись, що влада може втрутитися в їхній спосіб життя".

За словами слідчих, у матері сімейства та її сестри були глибоко вкорінені підозри щодо уряду та місцевої влади, і вони виховали дітей у вірі в те, що світ - це вороже місце.

Пандемія Covid-19 та вторгнення Росії в Україну лише зміцнили їхні переконання.

Обшуки квартири та електронних пристроїв показали, що колективне самогубство було ретельно сплановане і навіть відрепетироване.

У поліцейському звіті йдеться, що дорослі могли чекати слушного моменту, щоб вирушити туди, що, на їхню думку, мало стати кращим світом.

На жаль, тригером, ймовірно, став візит поліцейських, які прибули у зв'язку з питанням про домашнє навчання сина після того, як батько не відповів на офіційні запити, надіслані йому поштою.

Поліцейські приїхали о 6.15 ранку, подзвонили у двері, але їм ніхто не відчинив і невдовзі вони поїхали. А вже о 7 годині ранку сім'я вчинила колективний суїцид.

У вівторок швейцарська влада закликала поважати конфіденційність хлопчика, єдиного члена родини, що вижив у цій трагедії.