Як борсуки зуміли зупинити залізницю цілої країни

45 хвилин(и) тому

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У Нідерландах зупинили рух одразу кількома залізничними маршрутами. Причина - борсуки, що прорили нори під залізничними коліями.

Скасували поїзди на півночі та півдні країни, деякі з них - щонайменше на тиждень.

Дорогу між містами Ден-Бош та Бокстель закрили після того, як тунелі виявили безпосередньо під коліями.

Офіційні особи заявили, що неясно, як довго доведеться мати справу з цією проблемою, оскільки борсуки як вид під охороною, тому перш ніж починати ремонт, необхідно отримати дозвіл від влади.

Джон Воппен, генеральний директор ProRail - компанії, яка обслуговує залізниці країни - сказав, що через борсуків рух зупиняється вже вдруге за тиждень.

Він зазначив, що на вирішення цієї проблеми може піти багато часу, оскільки машиністам потрібен дозвіл на переміщення тварин або втручання в їхнє середовище.

Перевірка, проведена останніми днями, показала, що борсуки копали набагато активніше, ніж зазвичай, що мало наслідки для безпеки залізниці, повідомив голова компанії ProRail.

Через тунелі колії можуть просісти, що поставить під загрозу безпеку залізничного руху, додав він.

Маршрут Ден Бош-Бокстель-Ейндховен є важливою артерією, що сполучає північ і південь, й пасажирські та вантажні поїзди на лінії зупинили щонайменше до наступного вівторка.

Раніше в березні на півночі країни борсуки також прорили тунелі під залізничними коліями поблизу міста Молкверум у провінції Фрісландія, внаслідок чого рух на одній лінії припинили до квітня.

Залізничники планують насипати там піщану гірку, де борсуки зможуть вирити собі нори.

Воппен сказав, що ProRail мала екстрені переговори з міністерством інфраструктури після зупинення руху.