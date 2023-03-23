Росіяни не відступили з Нової Каховки. Генштаб пояснив свою сенсаційну заяву

1 година тому

Автор фото, EPA

Генеральний штаб Збройних сил України відкликав свою заяву, що російські війська повністю залишили місто Нова Каховка на контрольованому РФ лівому березі Дніпра.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", - йшлося у зведенні генштабу.

Деякі ЗМІ навіть почали давати новини, що ЗСУ звільнили Нову Каховку.

Попри такі заяви, військові на місці подій у розмові з ВВС News Україна заперечили вихід російських військ з Нової Каховки.

"Це якась неправдива інформація. Росіяни і далі є в Новій Каховці, це стратегічно для них важливе місце, чому б вони звідти пішли?" - каже співрозмовник, який служить на правому березі Дніпра неподалік. Він припускає, що максимум - йде певна ротація.

У оперативному командуванні "Південь" також не змогли підтвердити вихід росіян з Нової Каховки. На питання, чи можна стверджувати, як вказує генштаб, що росіяни пішли, там відповіли "не рекомендуємо".

Після численних звернень ВВС до генштабу там відкликали своє попереднє повідомлення.

"Окупанти і досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", - повідомили у генштабі.

Представник обласної влади Юрій Соболевський у фейсбук обтічно оцінив ситуацію, але не поспішає говорити про залишення росіянами Нової Каховки.

"Друзі, вся лівобережна частина Херсонщини буде вільною, питання часу. Щодо ситуації в Каховському районі - справді є підстави вважати, що місцевий окупаційний контингент затужив по дому та не виключений варіант чергового жесту доброї волі у найближчому майбутньому", - написав він.

Підпис до фото, Лінія фронту по Дніпру майже не змінилась з листопада, коли росіяни відступили з правого берега

Нова Каховка - це райцентр у Херсонській області, він був окупований у перші дні війни. Тут розташовані Каховська ГЕС та гідротехнічні споруди Північнокримського каналу, що постачає дніпровську воду до Криму. Російські війська використовували місто як тилову базу та логістичний центр.

Прохід по Каховській ГЕС один з небагатьох у регіоні, де є сухопутній перехід з правого на лівий берег Дніпра.